未提供在台緬人政治庇護？民團怒批「草率驅逐」 移民署發聲

針對台灣人權促進會等多個民團抗議政府未對在台緬人提供政治庇護一事，移民署今天說，絕非事實，當事人陳情後便安排三階段審認程序和協處，協助真正需受保護者立場不變。

內政部移民署下午透過新聞稿表示，有關媒體報導政府將尋求庇護者草率推回戰火與牢籠，澄清此絕非事實，持續協助真正需受保護者的立場不變。

移民署說明，接獲當事人陳情後，即安排訪談當事人並就所獲資料諮詢外部專家學者意見，再邀相關部會共同審認，絕無罔顧當事人訴求。

針對主張「返回其母國恐受迫害」的陳情人，移民署說，於現行法規框架下，採取行政調查、諮詢外部專家學者意見、跨部會會議研商等三階段審認程序，若審認通過即提供適當協處。

移民署表示，經彙集外部專家學者意見，認為陳情人多已逾期停留或非法工作被查獲後才提出陳情，也未提出返國將受到迫害的切身相關具體事證，甚至有多次往返母國的紀錄，皆不符國際上認定需受保護者的判斷原則。

此外，移民署表示，對已提起訴願者，則尊重他們依法所享有的權利，將依訴願決定結果續處，符合法治原則。

移民署強調，對於合法來台及願意遵守國內法規者，均表歡迎，如同各國對外來人口的管理，本於綜合國內國家安全及社會資源的公平分配，以及人權保障等面向，求取兼顧平衡；若確有需要協處的個案，也會同相關機關以符合法規方式，盡力提供協助，保障人權。