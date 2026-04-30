臺中市「特定工廠大師講座」第6場 歡迎踴躍報名

臺中市政府經濟發展局辦理「AI永續大師講座系列」第6場將於5月7日（四）下午2時在東海大學茂榜廳登場，以「新世代的永續創新創業」為主題，聚焦人工智慧與永續發展如何重塑創業模式與產業價值。活動邀請金鐘獎紀錄片導演暨資深媒體人舒夢蘭，以及知名產經評論家杜紫宸擔任主講，並由台中市政府研究發展考核委員會主任委員林鼎超擔任與談人，透過跨領域觀點，引導企業掌握未來創新關鍵。

▲臺中市「特定工廠大師講座」第6場隆重登場，探討新世代創新創業新模式。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局表示，隨著AI技術快速普及與氣候變遷壓力升高，企業經營已從單純追求效率與成本優化，進一步邁向兼顧環境責任與社會價值的永續發展模式。特別是新世代創業者，已逐步將ESG理念與科技應用結合，從產品設計、品牌敘事到商業模式，全面重塑市場競爭邏輯。如何在高度競爭且快速變動的環境中，建立具備長期價值的創新能力，已成為企業關鍵課題。

經發局指出，當前AI已成為降低創業門檻的重要工具，但同時也加劇市場競爭密度。新世代創業不僅比速度，更重視價值主張與社會影響力。透過將AI視為「能力放大器」，並以永續作為「價值辨識器」，企業得以在技術與理念之間取得平衡，進而打造具差異化的競爭優勢。此次講座即以此為核心，協助業者從策略高度思考創新創業的新方向。

經發局說明，本場講座中，舒夢蘭將以「從主播檯到守護星球：一位紀錄片導演的永續之路」為題，分享其從媒體專業跨足紀錄片創作，並投入環境議題的實踐經驗，探討永續如何成為個人與產業的行動指南；杜紫宸則以「新世代的創新創業：環境永續、人工智慧」為題，從產業與政策角度剖析創業趨勢，提出AI與永續融合的發展路徑。會後並安排綜合座談，促進產官學深度交流。

經發局補充，「特定工廠AI永續大師講座系列」自開辦以來，持續聚焦AI科技、永續轉型、產業升級與國際趨勢等關鍵議題，深受產業界肯定。本場講座免費開放報名，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍參與，共同探索AI與永續交會下的創新機會。報名連結：https://forms.gle/2zptXUPinGrZhmJn8

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