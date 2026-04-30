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賴總統：減碳與能源已有基礎 也需氣候調適

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。中央社
賴清德總統。中央社

賴清德總統30日主持「氣候變遷委員會」第七次委員會議。他表示，過去六次會議，讓政府在減碳與能源基礎上，奠定了穩健的基礎。如果把氣候治理比喻成一場球賽，「減碳」是長期防守，主動出擊則是「調適」。「減碳」是為了不讓未來變得更差，而「調適」要讓現在變得更好。

賴總統說，面對熱浪與旱澇，不能被動承受。在上個月的植樹節，他宣布推動「都市林」為國家級調適計畫。上周「世界地球日」前夕，他跟環保團體代表見面時，也提到環境部將提出全國植樹計畫。

他指出，這項工作的推動，是台灣邁向永續發展最紮實的基礎工程。要將「國土綠蔭」提升到與電力、供水同等高度，視為「國家級韌性基礎建設」。綠蔭倍增戰略，有三個核心要素：

第一，以科學評估落實精準選址。在既有的植樹基礎上，進一步運用先進監測技術，分析全台灣的熱島分布與遮蔭缺口。除了找出高溫區域，更要透過科學分析，確保每一棵樹都能夠種在最適合的地點，讓綠蔭發揮最大的降溫效益。

第二，建構系統化的韌性網絡。請行政團隊整合部會資源，與地方政府通力合作，將都市綠地、社區林帶與自然森林，進行系統性的連結。打破點狀治理的限制，建構完整的「陸域強韌綠網」，讓綠色資源能夠跨域串連，全面提升國土的防禦力。

第三，發動全社會的共同參與。氣候調適需要全民的力量，要持續擴大公私協力，透過社會動員與資源整合，讓企業與社區一同投入環境復育。我們要將守護綠蔭，轉化為全社會參與的在地行動，共同為下一代打造涼適的家園。

賴總統提到，氣候調適的另一條生命線是水。政府已經啟動跨部會流域系統性治理，從上游集水區保育到都市總合治水，在台灣打造具備自我修復能力的韌性廊道，守護國家每一滴珍貴的水資源。

他也說，「前人種樹，後人乘涼」，雖然樹木成林需要時間，但現在種下的每一棵樹、治理的每一條河，都不只是景觀美化，只要好好守護、精準治理，今天的每一分努力，都會成為台灣最經濟、最直接的國土防禦行動。

賴清德 環境部 氣候變遷 減碳

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