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唐獎發布「全球變局下的唐獎觀察」 6月中旬揭曉第七屆唐獎得主

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
唐獎教育基金會陳振川執行長。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎教育基金會陳振川執行長。圖／唐獎教育基金會提供

面對全球政經局勢快速變動與科技發展帶來的重大挑戰，唐獎30日發布「全球變局下的唐獎觀察」，回顧過去六屆唐獎得主的重要研究貢獻，並提出2026年與唐獎四大獎項相關的全球十大核心議題，同時預告第七屆唐獎得主將於6月中旬揭曉。

全球十大核心議題包括：全球能源安全與能源轉型、AI時代能源需求與低碳科技、氣候變遷與氣候調適—邁向氣候正義與治理、基因編輯療法進入臨床、細胞與基因治療的醫學突破、AI治理與科技監管新挑戰、AI驅動藥物研發與精準醫療、慢性疾病與公共衛生政策、地緣政治下的文明理解與文化對話，以及武裝衝突與民主韌性等議題。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，近期中東衝突與烏俄戰爭持續延燒，牽動全球能源供應，也凸顯能源韌性的重要性；另一方面，AI技術快速發展，不僅加速藥物研發與生技創新、AI治理的迫切性，其高耗能特性也帶來能源轉型的新挑戰。此外，極端氣候事件頻傳，氣候變遷的減緩、調適與氣候正義等議題亦日益迫切。面對這些全球性問題，亟需匯聚人類智慧與跨領域知識共同因應。

作為回應21世紀人類重大挑戰而設立的國際獎項，唐獎評選委員會14年來持續關注永續發展、生技醫藥、漢學與法治四大領域的前沿研究。六屆以來，唐獎共頒發39位得主（含3個非政府組織），期望透過得主們的創新研究成果與實質影響力，促進全球社會的進展。

陳振川指出，從2026年的全球局勢觀察，當前世界所面臨的核心議題，正與歷屆唐獎得主的研究領域高度呼應。以永續發展為例，氣候與能源仍是最關鍵的課題；在生技醫藥領域，基因編輯、細胞與基因治療以及AI輔助藥物研發等技術發展迅速。

例如，2016年因基因編輯技術（CRISPR-Cas9）獲得唐獎的張鋒，其領導的MIT研究團隊近期發現關鍵mRNA與脂質奈米粒子（LNP）的疫苗技術，有望逆轉老化造成的免疫力衰退。2014年因發現PD-1可應用於癌症免疫療法而獲唐獎的本庶 佑，則在澳洲啟動可增強PD-1激動劑活性的ME3241第一期臨床試驗，未來有望應用於發炎性疾病的治療，包括因過度免疫反應引起的自體免疫疾病。

在文明分歧與國際對立加劇的當代，深化文化理解與知識翻譯被視為緩和衝突的重要途徑。面對全球地緣政治緊張局勢，漢學提供理解中國/中華文化與東亞文明的重要知識框架。唐獎漢學獎歷屆得主所建立的學術成果，也為國際社會理解中國/中華文化及促進跨文化對話奠定重要基礎。在法治領域方面，制度與正義是維繫社會與國際秩序的重要基石。隨著氣候危機、AI科技與地緣政治衝突加劇，全球治理正面臨新的挑戰，其中包括環境法、AI治理與監管、國際法與人權保護等議題，皆備受國際社會關注。

第七屆唐獎得主將如何為這些全球關鍵課題提出新的洞見與解方，備受各界期待。唐獎教育基金會將於6月15日至6月18日連續四天公布第七屆唐獎得主，依序揭曉永續發展獎、生技醫藥獎、漢學獎與法治獎的得獎人。

氣候變遷 唐獎

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