新聞自由度台灣亞洲第一 中國大陸全球倒數第三

無國界記者組織（RSF）公布2026年世界新聞自由指數，台灣排名第28，仍居亞洲國家之首，中國則因拘留121名記者居全球之冠，排名穩居倒數第3（第178名）。

記者會今天在台北舉行，包括無國界記者組織亞太辦事處代表艾瑋昂（Cedric Alviani）、倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）、倡議專員侯亞瑟（Arthur Rochereau）等人出席，知名民運人士吾爾開希則以無國界記者榮譽董事身分出席。

報告指出，台灣雖然排名領先亞洲其他國家，被列為「狀況尚可」，但較去年排名退步4名，且在維護資訊可信度方面正面臨挑戰。

中國持續穩居180國中的倒數第3名，被評比為「狀況惡劣」，由於中國政府近年大幅擴充鎮壓工具，包括以國安法規囚禁記者，嚴重侵害新聞自由，目前共有121名媒體從業人員身陷囹圄，為全球之冠。

值得注意的是，中國的資訊管控模式受到鄰近國家仿效，如越南（第174名）和緬甸（第166名）仿照北京法律架構制定所謂的「網路安全法」，成為網路審查主要工具。

同樣受到台灣民眾關注的香港（第140名），因媒體人黎智英近期被判刑20年，堪稱香港記者有史以來所受最重刑罰，此一事件被視為香港新聞自由度倒退的指標，新聞自由評比與中國同為「狀況惡劣」。

此外，受到戰爭影響，伊拉克、蘇丹和葉門等國家的新聞自由度下降，且自2023年10月以來，已有逾220名記者在加薩地區遭到殺害，其中至少70人於工作時遇害，蘇丹和南蘇丹的情況同樣如此。持續對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯，仍是新聞自由狀況最惡劣的國家之一（第172名）；伊朗（第177名）也在榜尾徘徊。

令人憂心的是，法律指標今年出現顯著下跌，許多國家的記者因報導新聞而觸犯當地法律，其中俄羅斯總統普丁利用反恐、反分裂及反極端主義法律限制新聞自由，截至2026年4月止，該國共有48名記者身陷囹圄。

美國總統川普對媒體與記者的不友善政策，導致美國排名下滑至第64名，此外美國國際媒體署（USAGM）大幅裁員，以及美國之音（VOA）、自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）及自由亞洲電台（RFA）等國際廣播機構在多國因此被迫關閉、暫停運作或縮減規模，同樣造成全球性的影響。

挪威連續第10年蟬聯榜首，厄利垂亞連續第3年墊底，而敘利亞的新聞自由度在阿塞德政權垮台後改善幅度最大，排名隨之躍升36名。

令人憂心的是，今年世界新聞自由指數首次出現全球過半國家（52.2%）新聞自由度落入「狀況艱難」或「狀況惡劣」類別，25年來從未發生，報告顯示2002年僅占13.7%。

報告同時指出，2002年全球有20%人口居住於新聞自由「狀況良好」的國家，20多年後的今天僅剩不到1%人口居住在此類國家。