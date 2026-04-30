快訊

台股4月狂飆22%收官卻變調！外資重砍535億元 大盤急殺376點失守5日線

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

聽新聞
0:00 / 0:00

台無人機首季出口達1.15億美元 全年上看2.5億美元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院30日召開第4000次院會，會後舉行記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院30日召開第4000次院會，會後舉行記者會。記者黃婉婷／攝影

政府近年力推無人機產業發展，經濟部30日在行政院會公布最新數據，台灣無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭美國，今年第一季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元的出口總額；預計今年外銷金額可突破2.5億美元。

針對預估產值，根據經濟部預估，今年目標整體產值可達新台幣200億元，預估到2030年，整體產值將比今年翻倍，提升至400億元。

行政院去年10月底核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計6年內投入新台幣442億元，透過市場、技術、環境、法規等4面向策略，擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落暨生態系，及完善無人載具相關管理規則。

針對目前推動成果，經濟部指出，台灣目前有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域，後續透過中央與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益。

經濟部指出，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展，同時台灣業者也成功打入美國無人機供應鏈，並與歐美日等多國建立合作關係，拓展國際市場布局，並與美國國際無人系統協會（AUVSI）簽署Green UAS認證授權，成為美國本土以外首個取得該認證的國家，有助提升台灣驗證能量並促進業者進入國際市場。

出口值部分，經濟部說，今年首季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元出口總額，預估到年底可以突破2.5億美元，顯示台灣逐步切入全球無人機市場，無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭、美國。

美國 行政院 波蘭

延伸閱讀

藍為防弊大砍軍購預算 徐斯儉：現在沒弊案 勿捕風捉影因噎廢食

促進中小企業投資有成！帶動民間投資110.27億元、109家公司掛牌

國防部籌購人攜反無人機系統 連級將具多機干擾能力

我國無人機首季出口翻倍 今年外銷金額拚2.5億美元

相關新聞

民眾黨推勞權修法 勞退雇主提率拉至8％ 刪資遣費6個月上限 產假10週

明日就是五一勞動節，民眾黨立法院黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳今共同舉行記者會，批評賴清德總統勞工政見屢屢跳票，並提出民眾黨團五大修法方向，包括勞退雇主提繳比率從6％提高到8％、刪除資遣費最高發給6個

台無人機首季出口達1.15億美元 全年上看2.5億美元

政府近年力推無人機產業發展，經濟部30日在行政院會公布最新數據，台灣無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭、美國，今年第一季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元的出口總額；預

日學者指川習會不排除有台灣密約 恐加速中國統一台灣

．美國總統川普5月中訪問北京，哈佛大學費正清中國研究中心前客座研究員峯村健司表示，去年他前往華府交流時，美政府官員曾提及「政權內部作為參考」的塔夫脫．桂協定（Taft–Katsura Agreemen

63歲牙醫扛設備跑遍雲林偏鄉 為臥床者守護口腔健康

63歲到宅牙醫師沈茂棻每周三、四固定關上診所大門，載著沉重設備深入雲林偏鄉與病患家中，替臥床、失能長者處理口腔問題。一次到宅收入不如診所拔一顆智齒，風險卻更高，但他仍堅持5年。面對全台80萬名有需求的

歷史上的今天／1961年巴西指揮家柯瑞伍特訪台客串指揮

1961年4月30日，國際名音樂指揮家巴西海灣大學音樂學院院長柯瑞伍特，當日下午3時乘機飛抵台北，展開為期8天的訪問，柯瑞伍特是第一位來自南美洲的音樂界人士，是應我國國立台灣藝術館館長鄧昌國的邀請，來

擬修歸化國籍高級專業人才認定標準 內政部：核安會建議新增核能專業

為加強延攬及留用外國高級專業人才，內政部近日預告修正「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，修正草案中，在科技領域新增量子科技。內政部並表示，經核能安全委員會函復，為確保我國核能技術延續及未來發展而建議新

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。