農業部：部分美農產品零關稅 降加工成本增消費者選擇

台美對等貿易協定中農產品關稅內容近日引發關注，農業部今天說，談判已爭取到稻米、雞肉等27項關鍵農產品不降稅，豬肉等46項農產品也維持一定關稅，至於部分品項關稅降為零，通常為台灣少量生產或是沒有生產的項目，藉此增加消費者選擇與降低業者加工成本。

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生預計進口零關稅，農業部日前說明，政府已規劃「濕莢交易」制度、設立自動化聯合乾燥中心及引導集團契作等完整產業支持措施，不會讓國內花生農受到影響，且台灣國產花生品種優良、風味佳、新鮮度好，國產的市占率高達75%，是民眾的第一選擇。

對於ART中各項農產品關稅引起關注，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政府不斷說明，談判過程堅守維護國家利益、產業利益、國人健康、確保食安等立場，且至今依然。

農業部主秘林家榮在記者會補充說明，農業部參與談判原則，就是要確保產業競爭力、穩定產業永續發展、保障農漁民權益，藉此達到國家糧食安全目標，最終ART不僅爭取到15%對等關稅不疊加，還額外爭取261項各界關切的品項如蝴蝶蘭、茶葉、毛豆銷美免關稅。

市場開放部分，林家榮說，談判也爭取到稻米、雞肉、大蒜、紅豆、牡蠣等27項不降稅，以及豬肉等46項農產品維持一定關稅。

對於部分品項關稅降為零，林家榮指出，這些品項多是國內少量生產或是沒有生產的項目，本就仰賴進口，對美零關稅可以增加消費者選擇以及降低業者加工成本。

他還說，也有部分零關稅項目是國內自給率非常高，原先進口產品就已經低於國產農產品價格的項目，這顯見價格不是台灣民眾選擇農產品的唯一考量，衛生、安全、新鮮、在地才是大家最好的決定。