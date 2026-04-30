民眾黨推勞權修法 勞退雇主提率拉至8％ 刪資遣費6個月上限 產假10週

明日就是五一勞動節，民眾黨立法院黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳今共同舉行記者會，批評賴清德總統勞工政見屢屢跳票，並提出民眾黨團五大修法方向，包括勞退雇主提繳比率從6％提高到8％、刪除資遣費最高發給6個月上限、產假由8週延長至10週等。

邱慧洳表示，前總統蔡英文曾說「勞工是民進黨心頭最軟的一塊」，但總是「今日公祭、明日忘記」。消防署自1995年成立至今，全國發生36起重大消防傷亡案件，共64位消防弟兄殉職，當中近10年累計15案、殉職人數高達31人，幾乎占了半數。警消希望組工會，民進黨政府卻一再打假球，拿「公務人員協會法」來搪塞，該法只要涉及防災與消防的勤務內容是無法協商的，根本是看得到、吃不到。

邱慧洳指出，「三班護病比」入法形同「世紀懸案」，賴總統選前承諾上任兩年內要入法，結果紋風不動。民眾黨去年12月12日將黨團版本逕付二讀，今年1月時任立委的黃國昌召開協商，衛福部依舊沒有提出入法期程；今年3月她質詢行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良，兩人始終迴避問題，直到最近風向變了才開始要轉彎，開始要成立推動小組，討論入法時程。

邱慧洳批評，近日有消息稱三班護病比將在118年入法，石崇良竟說「這只是採訪隨口講的，是據傳」。入法時程講不清楚、說不明白，賴政府能拖就拖、能騙就騙，118年的總統還是賴嗎？民眾黨會強力推動三班護病比入「醫療法」，不像衛福部只想入行政命令層級的「醫療機構設置標準」。對於勞保目前潛在負債高達13兆、五年內就會破產，民進黨口口聲聲要改革，結果卻只會撥補。

王安祥表示，今年的五一勞動節是第一次全國放假，格外具有意義。他提出黨團五大修法方向：第一，修正「勞工退休金條例」第14條、第39條及第58條，雇主提繳比率從6％提高到8％、明文規定政府設立獎勵機制，鼓勵勞工自提。

王安祥指出，第二，修正「勞工退休金條例」第12條，刪除資遣費最高發給6個月上限，以反映勞工長期實質工作貢獻，保障長期為工作付出之勞工權益不因制度犧牲；第三，修正「性別平等工作法」第15條，產假由8週延長至10週，逐漸向國際勞工組織公約14週產假接軌。

王安祥說，第四，修正「就業保險法」第19-2條，育嬰留職停薪前6個月平均月投保薪資以80％計算，並延長至最長9個月；第五，落實移工權益，落實禁止強迫勞動、禁止強迫勞動之產品進口等作為，真正人權立國。