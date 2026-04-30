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首季無人機出口值1.15億美元 超越去年總額

中央社／ 台北30日電

政府持續推動無人機產業發展，經濟部今天公布最新數據，台灣無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭美國，而今年第一季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元的出口總額。

行政院去年10月30日核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計6年內投入新台幣442億元，透過市場、技術、環境、法規等4面向策略，擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落暨生態系，以及完善無人載具相關管理規則。經濟部今天在行政院會報告「無人機產業現況與推動成果」。

經濟部產業發展署長邱求慧在院會後記者會指出，台灣目前有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域，後續透過中央與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益。

他表示，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展，同時台灣業者也成功打入美國無人機供應鏈，並與歐美日等多國建立合作關係，拓展國際市場布局，並與美國國際無人系統協會（AUVSI）簽署Green UAS認證授權，成為美國本土以外首個取得該認證的國家，有助提升台灣驗證能量並促進業者進入國際市場。

出口值部分，邱求慧表示，今年首季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元出口總額，預估到年底可以突破2.5億美元，顯示台灣已逐步切入全球無人機市場，而無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭、美國。

美國 行政院 波蘭

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