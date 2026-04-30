人權會籲教育部建數位行政資料庫 落實兒童人權監測

國家人權委員會今天說，為落實兒童權利公約國家報告國際審查結論性意見，並避免增加學校人員行政負擔，教育部應儘速建置數位行政資料庫，落實監測教育現場兒童權利執行情形。

人權會透過新聞稿表示，2017年兒童權利公約（CRC）首次國家報告國際審查結論性意見明確指出，依據聯合國兒童權利委員會關於一般執行措施的第5號一般性意見，建議政府改善數據蒐集系統，並考慮增設中央數據蒐集單位；且蒐集資料應涵蓋公約所有層面，依性別、年齡、城鄉、原住民及種族背景分類數據，在相關及適當情形下，並依身心障礙、國籍和性取向分類。

人權會指出，據人權會撰提2022年CRC第2次國家報告獨立評估意見，以及近2、3年辦理各項攸關兒少權利專案經驗，教育部至今未建置與學生權利相關的資料數據蒐集系統、缺乏相關長期數據統計，以致向教育主管機關蒐集資料時，主管機關都轉請各級學校填報，徒增校方行政負擔，且部分檔案也因承辦人員更迭而遺失。

人權會說，對於部分教師團體反映教育主管機關應建置完善資料蒐集系統，直接調取現有資料庫數據，以避免學校增加行政負荷，人權會也有同感。

人權會表示，呼籲教育主管機關，落實CRC第5號一般性意見以及CRC首次國家報告國際審查結論性意見，儘速編列預算建置校務行政數位化系統資料庫，以落實人權監測及數據分析，掌握政策發展情形，並避免突發性增加學校人員行政負擔。