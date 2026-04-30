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參與社宅包租代管或公益出租 54萬戶房東享報稅優惠

中央社／ 台北30日電

5月報稅季來臨，內政部國土署提醒，參與社宅包租代管計畫或符合公益出租人資格的房東，每屋每月可享最高新台幣1萬5000元的租金免稅額，申報時務必選擇正確代號；目前已有超過54萬戶房東可享多項稅賦減免與優惠措施。

國土署今天透過新聞稿表示，房東參與社宅包租代管，每屋每月可享最高1萬5000元的租金免稅額，超過部分還能再扣除60%必要費用；在申報所得稅時，若採「包租」方案者申報代號為「51R」，「代管」則為「74S」。

國土署說，此外，房東若將住宅出租給領有租金補貼的房客，並經政府認定為「公益出租人」後，同樣可享有每屋每月1萬5000元免稅額，申報代號為「74G」，房東可透過公益出租人查詢網（https://nprent.nlma.gov.tw/nprent/）確認資格。

國土署表示，隨財政部於民國113年「囤房稅 2.0」新制上路，非自住住宅已採差別稅率課徵，對持有多戶非自住且未有效利用住宅的房東，將面臨較高稅負壓力；為鼓勵住宅資源有效運用，房東將閒置住宅加入社宅包租代管或成為公益出租人，除適用租稅減免外，社宅包租代管還額外提供公證費、保險費及修繕費補助，減輕屋況維護負擔並提升居住品質。

國土署指出，目前全國已有超過10.9萬戶加入社宅包租代管，再加上約44萬戶公益出租人，合計已有超過54萬戶房東可享所得稅、房屋稅及地價稅等多項減免與優惠措施。相關資訊可至本署官網「社會住宅包租代管專區」及「公益出租人專區」查詢（https://www.nlma.gov.tw/ch#policy），或撥打各地方政府1999服務專線洽詢。

財政部 社宅 免稅額

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