林佳龍宴請澳洲跨黨派國會訪團 深化台澳合作守護印太和平

外交部長林佳龍昨（29）日在外交部設宴接待由澳洲聯邦參議員帛朗（Carol Brown）及眾議員提漢（Dan Tehan）共同率領的澳洲跨黨派國會訪團，雙方就印太安全、經貿合作與台灣國際參與等議題深入交換意見。林佳龍表示，台灣與澳洲共享自由、民主與法治價值，並共同關注印太區域和平穩定及以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍指出，今年3月他曾以賴清德總統特使身分訪問友邦吐瓦魯，途中短暫停留澳洲布里斯本與雪梨，深刻感受到澳洲社會的自由、開放與活力，並認為台澳情誼建立在共同價值與實質合作之上。

林佳龍表示，台灣是澳洲第八大貿易夥伴及第六大出口市場，澳洲則是台灣重要能源與礦產供應來源。面對全球供應鏈重組與淨零轉型，雙方在離岸風電、氫能、能源安全及可信賴供應鏈等領域有進一步深化合作的空間。

席間，帛朗參議員指出，台灣是澳洲在經濟與戰略上非常重要的夥伴，期待透過交流進一步強化台澳關係。提漢眾議員則強調，台灣面臨的挑戰「不只是台灣自己的事情」，也攸關區域的和平穩定與安全。

林佳龍代表政府感謝澳洲國會長期支持台灣國際參與，包括建議澳洲政府協助台灣加入CPTPP，呼籲推動「台澳自由貿易協定」。澳洲參議院更通過挺台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未決定台灣地位，也未建立中國對台灣的主權。

林佳龍強調，面對區域情勢變化，台灣將持續與澳洲及理念相近國家彼此支持、深化合作，讓自由、民主與法治的共同價值，成為守護印太和平與繁榮的重要力量。