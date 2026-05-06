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從「世界工廠」到「綠色智造」邁向「群體戰」的新紀元

撰文／ 林素葉

隨著全球氣候行動進入深水區，國際品牌對供應鏈減碳的要求已從「加分題」轉變為「生存門檻」。群創能源科技有限公司（以下簡稱「群創能源」）於今日宣布，已於2026年4月24日與知名製鞋大廠中傑鞋業集團、專業投資機構 TJ Capital 有限公司達成三方戰略合作。於中傑鞋業越南生產基地啟動規模達 10MWp 的屋頂型太陽能案場建置計畫，這不僅是製造業跨國能源轉型的指標案例，更標誌著台資企業在東南亞綠色供應鏈佈局中，從單打獨鬥邁向「群體戰」的新紀元。

群創能源董事長許峻瑋(右四)携手中傑鞋業副董事長劉瓊雯(左四)、執行副總頼彥良(左三)以及TJCapital董事長何俊宏(右三)將「技術、金融、場域」三位一體模式,為台商海外轉型提供了一套可複製的成功樣板。 圖／群創能源 提供
群創能源董事長許峻瑋(右四)携手中傑鞋業副董事長劉瓊雯(左四)、執行副總頼彥良(左三)以及TJCapital董事長何俊宏(右三)將「技術、金融、場域」三位一體模式,為台商海外轉型提供了一套可複製的成功樣板。 圖／群創能源 提供

過去企業導入再生能源常面臨資金壓力與維修技術門檻，此次專案採取的「技術、金融、場域」三位一體模式，為台商海外轉型提供了一套可複製的成功樣板。

群創能源董事長許峻瑋指出，群創在此合作中扮演「能源架構師」的角色，提供從前期勘查、系統設計、精密施工到後續雲端智慧監測的一條龍服務。而 TJ Capital 則扮演「金融引擎」，透過專業的永續投資架構，有效降低了製造業在轉型初期的重資本負擔。中傑鞋業則專注於場域提供與製程優化。這種「策略聯盟」的模式，正是未來全球製造業快速達成淨零排放的主流趨勢。

越南簽約現場。 圖／群創能源 提供
越南簽約現場。 圖／群創能源 提供

該案場預計於 2026 年第三季 正式併網運轉。根據測算，該系統投入使用後，年發電量將達到約 1,095 萬度。以現行的能源密集度估算，每年可為廠區減少約 5,500 公噸的二氧化碳排放量，相當於 14 座大安森林公園一年的碳吸附量。

群創能源董事長許峻瑋（左）攜手中傑鞋業執行副總（中）及TJ Capital董事長何俊宏(右)啟動越南10MW太陽能計畫，領航供應鏈低碳革命。 圖／群創能源 提供
群創能源董事長許峻瑋（左）攜手中傑鞋業執行副總（中）及TJ Capital董事長何俊宏(右)啟動越南10MW太陽能計畫，領航供應鏈低碳革命。 圖／群創能源 提供

中傑鞋業集團表示，身為國際領先品牌的合作夥伴，綠電比例已成為企業競爭力的核心指標。透過本次合作，中傑不僅提升了能源自主性，更直接回應了歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際品牌商對「產品碳足跡」的嚴格要求，確保在高度競爭的製鞋產業中保持領先。

群創能源董事長許峻瑋(左)、中傑鞋業執行副總(中)、TJCapital董事長何俊宏(右 ) 。 圖／群創能源 提供
群創能源董事長許峻瑋(左)、中傑鞋業執行副總(中)、TJCapital董事長何俊宏(右 ) 。 圖／群創能源 提供

越南作為全球製造業重鎮，其能源轉型的速度將牽動全球供應鏈的穩定性。許峻瑋董事長進一步表示：「再生能源的導入不應只是為了合規，更是一場關於營運韌性的競爭。當電費成本因碳稅而節節攀升時，擁有自發自用綠電能力的企業，將具備更強的定價權與抗風險能力。」

未來，群創能源將持續深耕東南亞市場，將台灣成熟的能源整合經驗輸往國際。不僅止於太陽能建置，未來更規劃導入儲能系統與能源管理系統（EMS），協助客戶從單純的「綠電生產者」進化為「智慧能源管理者」，實現電力調度優化。

TJ Capital有限公司(右)、群創能源(中)、越南工商銀行台北籌備處代表(左)。 圖／群創能源 提供
TJ Capital有限公司(右)、群創能源(中)、越南工商銀行台北籌備處代表(左)。 圖／群創能源 提供

此次三方合作案的落地，證明了當「資本、技術、製造」三者緊密結合時，淨零轉型不再是遙不可及的口號，而是企業永續經營的具體路徑。群創能源將持續與全球夥伴攜手，在推動綠色經濟的道路上，創造更多環境永續與經濟收益雙贏的實績，定義新一代的「綠色智造」標準。

中傑鞋業代表 。 圖／群創能源 提供
中傑鞋業代表 。 圖／群創能源 提供

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