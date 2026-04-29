聽新聞
0:00 / 0:00

北榮院長陳威明遭冒名賣藥 石崇良擬修「藥事法」強化網路平台責任

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供
骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供

網路冒名醫師影片販售偽藥的事件層出不窮，台北榮總院長陳威明、三總眼科主任呂大文等名醫都深受其害，甚至還有患者聽信網路訊息購買偽藥，目前兩人都已報警備案，並將可疑產品送驗。 衛福部長石崇良說，目前與數發部合作，今年至今已下架四萬多部影片，未來將研議修訂「藥事法」，將強化網路平台及電商管理的責任。

國民黨立委王育敏今天在立法院社福及衛環委員會質詢，這類的案件十分可惡，販售業者冒用醫師的名義，騙取民眾的金錢，十分不可取，陳威明院長甚至說，這是「謀財害命」。但政府懲治的手段不夠雷厲風行，衛福部應如何面對？

石崇良說，目前與數發部合作，可以於24小時內將冒名影片立即下架，同時可以用AI巡查，今年至今已下架四萬多部影片，「違規業者真的十分猖狂」，未來將研議修訂「藥事法」，將強化網路平台及電商管理的責任。

王育敏說，網路平台及電商應了解上架販售藥品的真偽，如果連資深的院長都必須透過媒體求救，衛福部真的應該「嚴陣以待」。

立法院 社福 國民黨

延伸閱讀

賴清德總統政見上任兩年三班護病比入法 立委王育敏質疑「政見跳票」

寵物缺藥 石崇良：應回歸動保法、不宜修藥事法

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

三班護病比入法醫界要求「勿重罰」 護師全聯會：存心違法才擔心罰鍰

相關新聞

歷史上的今天／1961年巴西指揮家柯瑞伍特訪台客串指揮

1961年4月30日，國際名音樂指揮家巴西海灣大學音樂學院院長柯瑞伍特，當日下午3時乘機飛抵台北，展開為期8天的訪問，柯瑞伍特是第一位來自南美洲的音樂界人士，是應我國國立台灣藝術館館長鄧昌國的邀請，來

北榮院長陳威明遭冒名賣藥 石崇良擬修「藥事法」強化網路平台責任

網路冒名醫師影片販售偽藥的事件層出不窮，台北榮總院長陳威明、三總眼科主任呂大文等名醫都深受其害，甚至還有患者聽信網路訊息購買偽藥，目前兩人都已報警備案，並將可疑產品送驗。 衛福部長石崇良說，目前與數發

擬修歸化國籍高級專業人才認定標準 內政部：核安會建議新增核能專業

為加強延攬及留用外國高級專業人才，內政部近日預告修正「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，修正草案中，在科技領域新增量子科技。內政部並表示，經核能安全委員會函復，為確保我國核能技術延續及未來發展而建議新

簡靜惠談人文之路：「沒人做，那就我來做吧」

她花了一輩子，在台灣種下一片看不見的森林。 從文學評論、音樂、藝術表演到兒童文學，一個個原本不存在的文化場域，在她手中被開墾、被建立，成為一整個世代的養分。但當這些樹木長大、各自成形，她卻選擇慢慢退後

女警遭追撞輾斃 肇事女大生「只顧看車損」畫面曝

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論，讓鄭女親友痛斥「女騎士一臉

歷史上的今天／1958年土國總理孟德斯訪台參觀青海演習

1958年4月29日，土耳其總理孟德斯上午9時45分由時任參謀總長王叔銘陪同，赴某基地參觀一項定名為「青海」的陸空聯合演習，演習開始時，噴射機出動投汽油彈及低空掃射，砲兵及裝甲部隊與空軍協同作戰，一時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。