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增抗旱韌性 國土署：16再生水廠完工後日供逾50萬噸

中央社／ 台北29日電

內政部國土署表示，極端氣候影響，抗旱防汛整備都須提前部署，目前行政院核定16案再生水廠，其中7座完工，每日再生水產量逾19萬噸，作為產業用水調度；還有9案規劃、興建中，未來全數完成後，每日總供水量預計可超過50萬噸。

國土署今天透過新聞稿表示，目前行政院核定16案再生水廠，桃園台中台南及高雄地區已完成建置7座再生水廠，每日再生水產量逾19萬噸，且再生水是透過污水再處理而產製，所以不受降雨豐枯影響，可強化國內整體水資源調度彈性及供應韌性。未來16案全數完成後，每日總供水量預計可超過50萬噸，建構多元供水網絡。

國土署表示，再生水計畫自民國102年起推動至今，讓民生污水透過一定處理程序，生產出高品質且可作為產業用水的再生水資源，特別是110年及112年間，國內降雨量不足，當時高雄鳳山、臨海、及台南永康、安平4座再生水廠，都適時發揮「不受降雨豐枯影響」及「水質水量穩定」的優勢，即時擴增再生水產製量能，降低產業對自來水的依賴，也穩定民生用水。

國土署表示，全球都須面對極端氣候所帶來的急降雨成災、乾旱及水情不佳等挑戰，中央與地方會攜手合作，持續推動雨污水下水道建設，讓生活污水循環再利用，建立穩定且多元的供水體系及落實循環經濟。此外，再生水建設可完善國內再生水供水管網，並擴大供應產業區域，全面提升台灣供水韌性。

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