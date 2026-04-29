內政部：37座污水處理廠設光電 年發電約1833萬度

內政部表示，配合國家2050淨零碳排，積極布建太陽光電綠能，盤點轄下潛力場域，優先以污水處理廠及再生水廠作示範，目前已有37座污水處理廠完成太陽光電設置，總裝置容量達14.35百萬瓦（MW），年發電量約1833萬度。

行政院今天召開「氣候變遷與淨零轉型專案小組」研商會議。內政部主任秘書黃駿逸透過新聞稿表示，配合國家2050淨零碳排及各項轉型策略，積極加速太陽光電綠能布建及精進相關制度，全面盤點轄下潛力場域，優先以污水處理廠及再生水廠作為示範據點。

黃駿逸說，國內污水處理廠及再生水廠因具備一定用地規模，在推動太陽光電極具可行性。目前全國37座污水處理廠已完成設置，總面積約8.42公頃。依據最新場域盤點結果，還有13座污水處理廠具備新設或擴充潛力，預估可再添約2.95MW裝置容量。

黃駿逸表示，整體推動方向也由早期單純的建物屋頂，延伸至處理單元池槽上方，大幅擴充可用日照面積，未來將配合提升廠站能源自給率政策目標，並協助地方政府增設相關設施。

在地熱開發部分，黃駿逸強調，內政部轄下國家公園屬高度環境敏感區域，能源設施設置採審慎評估立場，現階段以保育自然環境與景觀為首要任務，確保推動綠能的同時不衝擊生態。

此外，黃駿逸指出，內政部於民國114年會銜經濟部發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定新建、增建或改建建築物面積達1000平方公尺以上者，應設置一定裝置容量以上的太陽光電設備。建築研究所也長年深耕相關技術研發與制度研修，強化屋頂及建築整合型太陽光電應用，透過法規制定與設計指引，逐步提升公有建築再生能源設置比例。

黃駿逸說，公部門場域綠能開發是國家能源轉型重要一環，未來將持續滾動檢討場域利用效率，在兼顧環境永續與景觀協調前提下，導入更多元、創新光電技術，透過法規優化與實績示範，帶動民間共同投入綠能建設，達成2050淨零排放目標。