擬修歸化國籍高級專業人才認定標準 內政部：核安會建議新增核能專業

為加強延攬及留用外國高級專業人才，內政部近日預告修正「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，修正草案中，在科技領域新增量子科技。內政部並表示，經核能安全委員會函復，為確保我國核能技術延續及未來發展而建議新增核能專業，修正預告期間至6月26日，目前還在蒐集民眾意見階段。

內政部27日公告「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第2條修正草案，說明指出，為配合台灣重大政策相關領域延攬外國籍高級專業人才需求，及因應民國114年9月9日運動部成立，因此擬具修正草案，增訂得認定為高級專業人才情形，並將「體育領域」修正為「運動領域」。

修正草案指出，考量全球量子科技蓬勃發展，為符量子科技納才需求，修正第一款第二目，於科技領域增列「量子科技」；其次，配合推動我國亞洲資產管理中心、淨零碳排及強化我國核能專業實力等政策，修正第二款第二目，於經濟領域增列證券期貨、核能專業及自然碳匯。

草案也指出，因應114年9月9日運動部成立並配合運動部組織法及外國專業人才延攬及僱用法之修正，修正第五款，將體育領域修正為運動領域；並將國際體育（運動）比賽及國際性體育（運動）比賽，修正為國際運動賽事。另配合我國生物多樣性推動、海洋環境保護及淨零排放等政策，修正第六款第二目，於其他領域增列永續發展、海洋環境保護、生態多樣性及碳捕捉後封存。

內政部表示，為配合政府留才攬才政策目標而規畫修正「歸化國籍之高級專業人才認定標準」認定標準，先前函請各中央目的事業主管機關就本認定標準的領域及細項是否新增或修正需求表示意見，經核能安全委員會函復，為確保我國核能技術延續及未來發展，建議於經濟領域中，新增「核能專業」，以加強延攬及留用外國高級專業人才，強化我國核能專業實力，厚植我國核能技術與安全管制能量。

內政部指出，本認定標準修正預告期間至6月26日，目前仍在蒐集民眾意見階段，未來將視外界意見視情況修正，並依相關法制程序修正發布。