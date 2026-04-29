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蘆洲痴男跟蹤女高中生還打傷外婆、里長 新北檢聲押不禁見

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區一名18歲李姓女高中生，昨天下午放學回家時，遭41歲游男無故尾隨，即便李女致電72歲律姓外婆求救，律婦下樓救援時，竟遭游男痛毆成重傷，連上前制止的信義里長郭騰芳也被打。新北地檢署稍早依涉犯重傷害、傷害及跟蹤騷擾防制法等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押不禁見

警方稍早表示，李女昨天下午4時許放學回家途中，遭游男尾隨，李女為此相當害怕，於是致電外婆求助，律婦於是下樓在社區門口等候外孫女並上前制止游男繼續跟隨，不料竟遭游男一陣暴打。

當時里長郭騰芳見狀上前制止，竟也遭游男毆打，所幸路過熱心民眾及時制止及壓制游男後報警，交由獲報趕來的員警將其上銬逮捕。律婦則在送醫後，診斷出臉部及雙眼受傷、鼻骨斷裂、雙臂擦挫傷、肝臟破裂，警方因此將游男依重傷害、傷害、跟騷等罪嫌送辦。

新北市蘆洲區41歲游男昨跟騷一名1女高中生，還打傷女學生外婆及前來制止的里長，新北檢複訊後將其聲押不禁見。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區41歲游男昨跟騷一名1女高中生，還打傷女學生外婆及前來制止的里長，新北檢複訊後將其聲押不禁見。記者林昭彰／翻攝

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