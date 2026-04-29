歡慶紐文35周年 「台灣上奅」在美推廣台灣文化

為慶祝駐紐約辦事處台北文化中心成立35周年，文化部推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，將於5月至9月接連在紐約舉辦藝文系列活動，29日舉行發布記者會。

文化部長李遠、文化部政務次長王時思、美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）、美國紐約州貿易與外商投資駐台灣辦事處處長范齊勝（Jerome Balucan）、學術交流基金會執行董事那原道（Dr. Randall Nadeau）、參展團隊等出席，宣告計畫正式啟動。

李遠表示，2026年適逢中心成立35周年與美國建國250周年，文化部繼前年的巴黎文化奧運、去年的台灣文化in大阪．關西世博 「We TAIWAN」後，今年特別選擇以曼哈頓為據點，啟動「Taiwan POP台灣上奅」系列活動。

李遠幽默地說，選擇用「上奅」這個詞彙時，他有點擔心是否過於吹噓，所以他特別問了自己的AI好朋友「黑亞當」，AI告訴他這個詞彙很好，以英文呈現時，代表著high energy、bold、electric、explosive、stand out等非常刺激、正面、勇敢、脫穎而出的意思，也展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

「走在紐約時，斑馬線是最危險的」，李遠說，這句話形容紐約是一個高度包容，但每個人各顯神通，充滿競爭力的城市，所以想要在紐約被看見是非常困難的，「Taiwan POP台灣上奅」以長達5個月、在紐約多點式的活動，即是期盼讓更多的美國人看見台灣文化的多元。

同時，適逢美國建國250周年的時刻，作為戰後世代的李遠也憶起，台灣在戰後辛苦的時代，美國不僅提供了許多援助，更讓台灣學生有機會到美國唸書，而後回到台灣參與各項建設及發展，讓台灣能走到如今的樣貌，「我們非常驕傲」。因此，也期待藉此感謝美國對台灣一直以來的友誼及協助。

美國在台協會代理處長梁凱雯提到，紐文中心35年以來，始終擔任重要的平台角色，向世界展現台灣豐富多元且充滿活力的文化面貌，並以此為紐帶，將美國乃至世界各地藝術家與社群緊密連結在一起。

美國在台協會很榮幸能與紐文中心攜手推動多項成功的合作計畫，包含協助美國國務院辦理「中央舞台（Center Stage）」計畫，推介傑出的台灣表藝團隊赴美巡演；「AIT新館永久藝術典藏」的策展諮詢；「傅爾布萊特藝文專業人才獎助計畫」等，展現雙方合作的深度與廣度。

文化部指出，曼哈頓台灣文化黑潮計畫打破藝術與生活界線，讓紐約人在日常步履與台灣藝術不期而遇，一系列展演呈現豐富的台灣藝文能量。

表演藝術方面，有雲門舞集創辦人林懷民將重返紐約對談、國家交響樂團與TBT泰武古謠傳唱首度同台交織當代原民聲響、「台灣之夜」新生代歌手則將席捲中央公園夏日舞台（Summer Stage）；視覺藝術方面，將邀請塗鴉藝術家進駐布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective）留下台灣印記。

此外，變裝皇后妮妃雅將率團以檳榔西施元素參與紐約同志大遊行；翃舞製作則帶來經典舞作《羽人》紐約首演；而紐約獨立藝術電影院Metrograph將播映李安、蔡明亮等導演作品，展現台灣電影跨世代穿透力。