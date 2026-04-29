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內政部擬修歸化國籍高級人才認定標準 新增核能專業

中央社／ 台北29日電

內政部近日預告修正「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，並指出，為配合台灣強化核能專業實力等政策，在「經濟領域」增列核能專業。內政部強調，這是核安會建議而新增，以加強延攬及留用外國高級專業人才，厚植核能技術與安全管制能量。

重啟核電議題引起社會討論，行政院長卓榮泰日前表示，政府現在是以第二次能源轉型為目標，多一項選擇，多一些準備，當需要時，就不會讓後人束手無策。

內政部27日預告「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第2條修正草案指出，為配合台灣重大政策相關領域延攬外國籍高級專業人才需求，及因應民國114年9月9日運動部成立，因此擬具修正草案，增訂得認定為高級專業人才情形，並將「體育領域」修正為「運動領域」。

修正草案指出，考量全球量子科技蓬勃發展，為符量子科技納才需求，因此在「科技領域」增列量子科技。

草案也指出，配合推動亞洲資產管理中心、淨零碳排及強化台灣核能專業實力等政策，因此在「經濟領域」增列證券期貨、核能專業及自然碳匯。

草案表示，配合生物多樣性推動、海洋環境保護及淨零排放等政策，因此於「其他領域」增列永續發展、海洋環境保護、生態多樣性及碳捕捉後封存。

內政部向中央社記者表示，為配合政府留才攬才政策目標，規劃修正此認定標準，先前函請各中央目的事業主管機關對於是否新增或修正的需求表示意見，經核能安全委員會函復指出，為確保台灣核能技術延續及未來發展，因此建議新增「核能專業」，以加強延攬及留用外國高級專業人才，強化台灣核能專業實力，厚植核能技術與安全管制能量。

內政部說，此認定標準修正預告期間至6月26日，還在蒐集民眾意見階段，未來將視外界意見、視情況修正，並依相關法制程序修正發布。

現行「歸化國籍之高級專業人才認定標準」共有6大領域，包括科技、經濟、教育及學術研究、文化或藝術、體育、其他。

行政院長 內政部 核安會

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