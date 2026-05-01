送餐數十年 統一超商：需要溫暖便當的人，不只在偏鄉

每天早上，走進巷口超商買杯咖啡和麵包，成了台灣人日常的畫面；結帳離開時，順手將零錢投入捐款箱，一個看似微不足道的動作，經過長時間累積，卻成為一股穩定支撐上百個社福團體的公益力量。

今年獲得2026聯經人文企業獎「社會關懷典範獎」的統一超商，自1988年創立「把愛找回來公益募款平台」，全台逾7,200門市，從一枚零錢開始，到今日整合ibon捐款、OPENPOINT數位捐點、物資認捐、OPENPOINT APP 線上捐款等多元工具，募款平台累計募得公益款項超過 60 億元。

每一分錢皆來自社會大眾的善意，必須被妥善使用。因此，每一年，社福團體都會依據實際需求提出計畫，說明資源應該被如何運用，提案需經過完整審查機制，透過嚴謹的財務與法務審查機制，再將募款直接交給合格社福團體，同時也要求執行公益活動的每一筆資金用途皆需清楚回報，統一超商了解，唯有如此，募款平台才能建立起社會公信力。

尤其，當吸引社會媒體關注的大型災難發生時，大眾捐款很容易出現排擠效應，但從日常中所累積的捐款，「捐」滴成河、穩定運作，對不少公益團體是十分重要。

7-ELEVEN「把愛找回來公益募款平台」提供多元、數位化且便利的捐款管道，公益友善，你我日常。（圖片提供：統一超商）

一杯咖啡、一份便當 關注失智、獨居長輩

如何讓善意持續流動，並流向當前社會需要幫助的人，統一超商在十多年前即從日本觀察到，台灣將面臨到高齡化社會問題，開始關注失智、獨居或位處購物不便鄉鎮的長輩議題。

像是2017年為失智長輩打造復能場所的「幾點了咖啡館」，由公益團體志工陪同，由門市店長與夥伴於現場協助引導長輩，並刻意調整簡化門市服務流程，超商發現，顧客在等待咖啡過程中，開始詢問並理解失智症並不是「什麼都不能做」，另一方面，獲得鼓勵與肯定的失智長輩，也產生被需要的價值和笑容。

此外，長期與社福團體合作的過程中，統一超商留意到多數社福團體，志工人力有限，送餐服務大多集中在平日進行，假日往往成為服務的空白期。這個看似細微卻又關鍵的缺口，直指生活最基本需求。

於是，統一超商發起了「好鄰居送餐隊」計畫，由門市店長與員工自願加入，在假日騎著機車，將熱騰騰的便當送進長者家中。透過門市、物流網絡、社福團體與第一線照護人員，將餐食送達那些最需要人的手上。

7-ELEVEN好鄰居送餐隊走出門市，深入案家，配送餐食給獨居長輩，給予溫暖關懷。（圖片提供：統一超商）

這並不是一份輕鬆的工作。在花蓮山區，需要騎車進入偏遠小路，再步行一段山徑才能抵達，甚至遇上颱風、地震過後，道路泥濘難行；曾有長輩在風雨中說：「今天不用來了啦，太危險。」但店長仍堅持出發，因為他知道——如果不去，長輩那一天可能就沒有熱食吃，也沒人確認他的狀況。「阿嬤，我來送餐了。」簡單一句問候是長輩一天最期待的聲音，而「被需要」也是超商志工無法中斷送餐的原因。

行動待用餐 尊嚴取餐

需要一份溫暖便當的人，不只有在鄉鎮。統一超商發現，都市中許多社福團體採取定點發餐的方式，為街友或需要幫助的族群提供基本餐食。但這樣的模式也常引發周邊居民的疑慮與反彈；另一方面，對於受助者而言，在固定據點排隊領餐，往往伴隨傷及自尊的壓力。

於是，他們再次運用企業核心資源，用數位工具——「行動待用餐」機制解決問題。透過類似咖啡寄杯功能的「行動隨時取」系統，社福團體可事先設定餐食品項，並將兌換權限存入卡片。受助者只需走進任一門市，如同一般消費者刷卡取貨，便能領取便當、麵包或牛奶等商品。

在這個過程中，沒有標籤，也沒有額外詢問或身分核對，整個兌換流程與一般交易無異。受助者可以「尊嚴取餐」，領取幫助不再擔心被看見，而民眾的暖心善意依舊傳達出去，對社福團體而言，更是解決了據點設置與人力不足的問題。

這項創新並非一蹴可及。從初期測試到實際運作，經歷多次內部討論與流程調整，既要簡化公益團體的操作，也要避免增加門市負擔。在數位轉型的過程中，企業角色不再只是資源提供者，更成為系統流程的設計者。

運用企業核心力 將公益變日常

隨著日常生活數位化，統一超商自2024 年開啟數位零錢包捐款。相較過往常有一些大額捐款，但他們發現年輕世代更偏好「隨手支持」，高度依賴手機，因此，藉由OPENPOINT數位零錢包的設計，讓1元也能隨時捐，「積沙成塔」變成很大的力量。超商相信：每個人的善意不一定要很大，但需要很容易開始，讓捐款變成一種生活習慣。

一個理想的人文企業，除了追求企業及利害關係人利益外，還要能「感知社會的痛點」，運用企業核心能力轉化問題，例如超商發揮門市通路、物流的力量，結合NPO公益夥伴，放大善意，將公益變成日常。對於統一超商而言，公益不會只是一個「計畫」，它是一條能持續真正運作的社會服務供應鏈，也是社會大眾對「人」關懷的展現。