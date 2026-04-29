破碎家庭太多 芥菜種會：要種下平安喜樂

1950年代，孫理蓮師母（Lillian R. Dickson）在偏鄉部落的小診所裡，為最貧困的人們點燃心中的希望，那是基督教芥菜種會的起點，一個以「哪裡有需要，就往那裡去」為使命的起點。數十年過去，台灣醫療體系已趨成熟，但芥菜種會的腳步從未停下，走出醫院後，他們更深入每一個案家，用長期陪伴為「家」找到平安喜樂。

今日，財團法人基督教芥菜種會獲得2026第三屆聯經人文企業獎「社會關懷典範獎」，執行長李肇家表示，芥菜種會的服務從不追求「厲害」，而是追求「轉化」與「傳承」。面對日益複雜的社會問題，今年他重新轉譯芥菜種會的五大方針，「這不僅是工作的指引，更是一場關於『平安』、『喜樂』的人文實踐，這四個字雖源自信仰，但也是所有人在環境與現實落差中，最深切的期盼。」

芥菜種會的陪伴教育，呼應了馬斯洛需求層次理論的「愛與隸屬需求」。芥菜種會培力的「共學師」（右1）引導長者描繪年畫迎新春。（圖片提供：基督教芥菜種會）

尋回脆弱家庭的黏著劑

李肇家用一個比喻來形容脆弱家庭：「失去功能的家庭像是破碎的花瓶，但破了不一定要丟掉，只要有黏著劑，它可以繼續用，搞不好那些修補好裂痕的花瓶能變成更有價值的古董」。

他以馬斯洛需求層次理論（Maslow’s Hierarchy of Needs）再一步解釋，安全感與歸屬感是人類需求的核心。然而，現代都市化讓許多照顧者為了生存必須離鄉背井，導致家庭結構被抽空、功能喪失，隔代教養與疏於照顧在原民部落及偏鄉隨處可見。

芥菜種會的角色，就是去找回那些「黏著劑」。李肇家深信，解決貧窮或修復家庭功能的第一步，不該只是補助，而該是修正我們的關懷的方式，除了滿足最基本的生活需求「幫助」他們外，更重要的是「陪伴」。

重大災難是直接重創家庭底層需求的原因，像是之前丹娜絲颱風重創嘉義、花蓮光復洪災，芥菜種會啟動房屋修繕扶助，確保家的安全，如果孩子成長的環境缺乏品質，未來自信心也將深受打擊。因此，重建家庭的安全感，也是建立尊嚴的起點。

陪伴教育 找回自信與未來機會

而「弱小兒少」是芥菜種會服務的切入點。當家庭功能被破壞，孩子往往成為最先受傷的一群。李肇家了解這些「失能父母」，不一定是個人因素造成，但這些「照顧功能喪失」的照顧者，讓家庭破碎，孩子們也失去大人依靠。因此，芥菜種會目前全台有7,300名認養兒童，來自4,000多個脆弱家庭，提供關懷訪視、經濟補助、獎助學金、營隊活動、生活物資等服務；也有愛心育幼院、少年之家、類家庭，讓脆弱的孩子們可以健康成長。

教育不只是課本知識，更該是心靈與品格的培育，芥菜種會推動「陪伴教育」。他們觀察到，偏鄉許多孩子家裡沒有人陪伴，李肇家強調，芥菜種會目的不在取代教育部，而是透過「玩出興趣」、「正向賦能」的方式進行「陪伴」，讓那些肩膀下垂、躲在牆角的孩子，重新相信自己有翻轉生命的機會，當小學作文「我的願望」不再是幻想，而變成「盼望」時，生命就有了機會。

此外，法規上社福機構對兒少的照顧通常在18歲畫下句點，但芥菜種會將這份守護延長至24歲。李肇家感性地說：「我們常講我們是一家人，怎麼會18歲就畫句點？」

他們明白，即便18歲高中畢業，其原生家庭功能未必恢復。因此，他們提早在16歲時就從旁協助這些青少年做好成年準備，不論是提供就學助學金，還是提供就業實習機會，讓他們賺取人生的「第一桶金」，對於原鄉的孩子，芥菜種會利用助學金作為「黏著劑」，要求他們放假回鄉參與課程與陪伴，離鄉不代表失聯，唯有與部落、社工及教會連結不斷線，陪伴一直會在。

花蓮光復災後，基督教芥菜種會花半年時間完成57戶修繕。「用愛串聯全台×多走一哩路」健走活動沿途，呈現其中7戶修繕前後對照的照片，看見社區逐步恢復的樣貌。（圖片提供：基督教芥菜種會）

為家庭照顧者賦能 成立社企習藝所

長期蹲點偏鄉原民社區，他們常看到破碎家庭的支柱——肩負向上關懷長者，向下照顧兒少的照顧者倒下，為了不讓破碎家庭陷入惡性循環，芥菜種會設立「照顧者學校」，協助他們具備教養、陪伴與生活治理能力。

像是來自屏東中心認養家庭的阿雯，她肩負照顧兩名注意力不足過動症孩子，以及車禍意外導致全身癱瘓的丈夫，沉重照顧壓力使她身心俱疲，必須辭去護理師工作。

於是，芥菜種會長期陪伴下，支持阿雯參與「居家照顧服務員」培訓課程、取得證照，充實自我專業照顧知識與技巧，同時透過親子工作坊、困難家庭圓夢計畫等等，讓一家能夠凝聚情感、重建親子關係。今年5月，阿雯更進一步成為培訓講師，在屏東地區幫助社區裡有需要的家庭，重拾生活的盼望。

「當照顧者重新站穩腳步，家庭裂縫就更有修復的力量。」李肇家說道，我們進一步以工「帶振」，希望他們用尊嚴工作換取穩定自立，這是五大方針中重要的經濟環節。

在基督教芥菜種會的習藝所介紹牆前，李肇家執行長分享了他的初衷：「當照顧者重新站穩腳步，家庭裂縫就更有修復的力量。」（圖片提供：聯經人文企業獎）

芥菜種會目前在全台設有12所「習藝所」，台東、台南北門正在籌備中，希望未來全台各地偏鄉都設有習藝所，透過社會企業模式，讓需要的人不需要遠赴他鄉學習技能和找工作。在習藝所，他們每月獲得基本收入，這筆錢雖不優渥，但「穩定」能帶來心靈的平安。

「更重要的是，習藝所允許家長帶小孩來上班，我們不希望他們加班、以賺錢為目的，讓照顧者有更多時間陪伴家人才是我們的初衷。」

暗藏暖心的助人平台

去年，芥菜種會改變了傳統「食物銀行」的運作方式，轉而推動「生活照顧中心」。2024年「助人網供需服務平台」正式上線，過去是機構給什麼，案家拿什麼；現在則是每月給予案家1,000點，讓他們能上網預購真正需要的家用物資。

這個轉變看似細微，卻藏有暖心的人文關懷。目前，全台設有5個生活物資供應中心，每月提供約1,400箱生活物資。去年「暖心熟食箱」上架，這是「以工帶振」夥伴親手製作的調理包，用電鍋即可簡單加熱，小孩子既能享用熱騰騰餐點，也增加親子共餐的互動時光。

基督教芥菜種會透過「以工帶振」，透過技能培力與工作機會，扶持家庭自立。農曆春節前邀集花蓮光復鄉的社區居民共同製作年節應景食品，為光復災後復原進入扶立階段的具體實踐。（圖片提供：基督教芥菜種會）

此外，透過選購過程，家長可以與孩子討論家裡的需要，產生親子對話的機會；芥菜種會也能精準盤點需求，減少資源浪費。「社會企業不是將本求利，而是將『利』求本，這裡的『利』是社會大眾的福祉，『助人』解決社會問題才是初衷。」

李肇家謙遜地說，芥菜種會就是小小的一粒種子，能做的有限。每月助人網專線會接到約200通求助電話，芥菜種會盡量接住需要幫助的人，藉此走進他們的「家」，從陪伴開始，重新將破碎花瓶賦予新生命。