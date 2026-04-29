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簡靜惠談人文之路：「沒人做，那就我來做吧」

聯合新聞網／ 撰文：朱致宜
以人文為一生志業的簡靜惠女士，並不覺得成就了多麼了不起的大事，僅僅是深信，有意義的事就值得去做。(圖片提供：聯經人文企業獎)
以人文為一生志業的簡靜惠女士，並不覺得成就了多麼了不起的大事，僅僅是深信，有意義的事就值得去做。(圖片提供：聯經人文企業獎)

她花了一輩子，在台灣種下一片看不見的森林。

從文學評論、音樂、藝術表演到兒童文學，一個個原本不存在的文化場域，在她手中被開墾、被建立，成為一整個世代的養分。但當這些樹木長大、各自成形，她卻選擇慢慢退後，把位置交出去。

洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，是2026年第三屆聯經出版人文企業獎特別貢獻獎得主。

簡靜惠今年八十六歲。六年前，她把基金會交棒給兒子、媳婦，原本要開啟豐富多彩的退休生活，卻因為一場突如其來的中風，開始重新學走路，也拿起小學生的生字簿，重新學寫字。

在這樣的過程裡，簡靜惠開始重新理解生命。她說，年過八十已是生命的尾聲，在這個階段，他思考的不再是自己「該做什麼」，而是「不做什麼」，把已經擁有的，好好安放。

在動盪的年代 用文化守護台灣的選擇

洪建全教育文化基金會的誕生，來自一個不安穩的時代。

1971年，台灣退出聯合國，接連的外交挫敗讓社會瀰漫著不確定與焦慮。當時年僅三十歲的簡靜惠，正處在一個特殊的位置。

她的公公洪建全先生，是台灣松下電器創辦人。在動盪年代，他對台灣的發展仍抱持高度信心，持續投資、深耕本地產業。台大歷史系畢業、赴美取得教育碩士的簡靜惠與夫婿洪敏隆結婚後，進入國際通信機器公司(國際牌)擔任財務經理。

她意識到，當外在局勢難以掌握時，企業若能協助社會從內部建立文化與知識的基礎，所能累積的，或許是更長遠的影響力。

於是，她向洪建全爭取擔任剛成立的洪建全基金會執行董事，將心力與資源投入文化與教育。她規劃的第一個行動是創辦一本雜誌，建立台灣的閱讀與評論文化《書評書目》雜誌。

1975年9月2日，洪建全視聽圖書館南京東路開幕，書評書目出版社也從博愛路搬遷至此。(圖片提供：洪建全教育文化基金會)
1975年9月2日，洪建全視聽圖書館南京東路開幕，書評書目出版社也從博愛路搬遷至此。(圖片提供：洪建全教育文化基金會)

在那個年代，「企業社會責任」尚未成為普遍語言，多半仍停留在急難救助或弱勢扶助等可立即見效的慈善行動。相較之下，文化與閱讀既難以量化成果，也無法短期回收。一絲不苟的洪建全雖然允諾，卻要求她必須提出清楚的財務規劃。

當簡靜惠說明雜誌的製作流程、銷售模式與資金回收的時間差時，洪建全忍不住皺眉說：「哇！真是比賣電視機還難賺。」

「這件事的衡量標準，從來不是賺了多少錢，而是能夠帶來多少影響力。」回憶當時，簡靜惠笑著說。那時，公司最暢銷的產品是彩色電視機。誰家裡買了電視，整條巷子的鄰居都會擠進來圍觀。

後來，洪建全在機場被海關人員問了一句：「你就是洪建全基金會的創辦人嗎？」這讓白手起家的洪建全感到非常榮耀，直說，沒想到自己的名字比國際牌更有名，一個生意人，也能在教育文化領域產生影響力。

沒人做，那就我來做吧！

《書評書目》在1972年創刊。這是台灣第一本探討書評與書目的雜誌，往後十年間出版一百期，累積上千篇評論與書介，像是一個持續運作的公共場域，讓文學得以被討論、被理解，也逐漸形塑出台灣評論文化與出版討論的基礎。

閱讀之外，簡靜惠也向洪家兄弟借來大量私人的唱片收藏，在北、中、南設立「洪建全視聽圖書館」，成為台灣第一個專門性質的音樂與影像空間。

在沒有串流平台的年代，這裡讓許多年輕人第一次接觸世界文化。後來獲得奧斯卡最佳導演的李安，年輕時就經常搭著公車來到這裡，一待就是一整天。

同一時期，當音樂人楊弦將余光中的詩譜成歌，卻沒有出版與傳播的管道時，她決定由基金會投入製作，讓這些作品得以被保存、被流傳。從〈中國現代民歌集〉開始，原本零散存在的本土創作逐漸被聚集，許常惠、賴德和、馬水龍、李泰祥等民歌手，後來也華語音樂發展的重要力量。

她同樣注意到兒童文學的缺口。在當時，多數兒童讀物仍以翻譯作品為主，她創辦「洪建全兒童文學創作獎」，連續十八年鼓勵本土創作，讓兒童文學不再只是教育的附屬，而能夠呼應台灣孩子的生活經驗。

以夫婿洪敏隆之名成立的「敏隆講堂」，更是從文學、歷史到哲學與藝術，邀請中央研究院院士與各領域學者授課，讓知識不只是片段出現，而能被持續累積與深化。

視聽圖書館著重在兒童教育和音樂文化兩大部分。圖為簡靜惠女士以及喜歡閱讀的孩子們。(圖片提供：洪建全教育文化基金會)
視聽圖書館著重在兒童教育和音樂文化兩大部分。圖為簡靜惠女士以及喜歡閱讀的孩子們。(圖片提供：洪建全教育文化基金會)

種下樹苗 長成文化森林

「沒人做，那就我來做吧。」這就是簡靜惠心中的信念。

這些看似分散的文化贊助行動，在當時都是前所未有、剛冒出新芽。簡靜惠也有一套清楚的判斷標準：當這項文化已經成熟、甚至建立起商業模式，她就會選擇放手。

民歌運動逐漸發光發熱之後，她沒有眷戀鎂光燈，轉而支持雲門舞集創辦人林懷民，從《白蛇傳》開始，有許多齣舞蹈表演，都是由簡靜惠贊助由台灣本土音樂人負責編曲與錄製，讓台灣人創作的舞蹈與音樂交織出新的火花；她也持續關注當代藝術，擔任年輕創作者的「加速器」，贊助他們舉辦個展，讓他們的作品有機會被看見、走向國際。

熱愛閱讀的她，接著創辦「台灣 PHP 素直友會」，不管任何領域的閱讀愛好者，都可以透過培訓成為種子、在各自的生活與場域中成立讀書會。高峰時期，曾有將近兩百個讀書會彼此交流。

長時間下來，這些分散在各地的讀書會，形成一張看不見的網絡。它不屬於任何單一機構，卻讓閱讀從個人的習慣，變成可被傳遞、持續生長的文化土壤。

簡靜惠的角色就像一位園丁，她不決定一棵樹會長成什麼樣子，而是替不同的文化形式鬆土、澆水，讓它們有機會在適當的時候長出來，成為一片森林。

人文 成為她一生的志業

年輕時，簡靜惠曾經獲得十大傑出女青年的成就。那時，洪建全拿著報紙樂呵呵地說：「靜惠上報了！」

那時的簡靜惠，把全部生命投入公益，世界各地奔走，急切地想為台灣多做一些事，多種下一些種子。而現在，當她獲得人文企業獎特別貢獻獎時，外界試圖用各種方式為她的成就下註解，但對她而言，這些標籤已經不那麼重要了。

一路走來，這位企業家媳婦不以增加家族營收獲利為志業，而是以人文為信念，長時間投入閱讀、創作、教育與文化推動。在當今講求效率與回報的時代，她選擇做那些無法立即被衡量、卻會慢慢發酵的事。

「我不在乎別人怎麼看待我，說實話，我也管不著唄？」她說。

她用一生的時間灌溉台灣的人文土壤，緩慢但又堅定地形塑了台灣當代人文風景。而此刻，她只是安靜地站在樹蔭之下，讀，與生活。

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