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通譯24小時上工還要指認大體 人權會籲立專法保障權益

中央社／ 台北29日電
國家人權委員會針對台灣司法通譯制度發布專案報告指出，現行司法通譯制度有結構性問題，政府應推動跨院際改革，建立國家級通譯服務機制，並給通譯人員合理報酬。圖為國家人權委員會標誌。中央社
國家人權委員會針對台灣司法通譯制度發布專案報告指出，現行司法通譯制度有結構性問題，政府應推動跨院際改革，建立國家級通譯服務機制，並給通譯人員合理報酬。圖為國家人權委員會標誌。中央社

國家人權委員會今天報告指出，台灣司法通譯人員不足，逾1年的調查過程發現，曾有通譯協助連續24小時翻譯，也有通譯到場後才知道要協助辨認大體，且有時候由仲介充當通譯明顯利益衝突，期盼司法院能討論整合各機關通譯規範、制定通譯專法。

為因應「公民與政治權利國際公約」規範、了解台灣司法通譯現況，人權會副主委紀惠容、委員王麗珍調查逾1年，訪談外事警察、檢察官、法官、法律扶助基金會律師、特約通譯、書記官及公設辯護人，今天舉行「平等近用司法：台灣司法通譯及指定辯護制度」專案報告發表會，點出台灣司法通譯困境，並提出立專法等6項呼籲。

紀惠容說，在台灣移工或外籍人士在法庭上辯護權益常面臨挑戰，最核心的問題之一就是通譯，以2013年「特宏興368號」為例，當年海巡隊人員第一時間逮捕涉案移工時，由於語言限制與缺乏專業通譯，雖然移工承認殺害船長等，但關鍵紀錄卻未被正確地轉譯與保存，且因缺乏合格通譯協助，這群人未被視為「自首」，對判決權益影響十分巨大。

她表示，調查過程甚至發現部分法官是在看了公視戲劇「八尺門的辯護人」後，才驚覺通譯制度有問題，而如今約24名台灣人就會有1名外籍人士，在此高比例下，每個人都應有平等的司法近用權，通譯制度顯須精進。

談到通譯困境，王麗珍指出，訪問通譯時發現幾項問題，包含擔憂陪同警察或檢察官搜索時，有人身安全問題；2，擔心翻譯錯誤遭追究司法責任；3，勞動負荷過重，曾經有通譯連續24小時都為同一人翻譯；4，也有通譯曾被要求陪同被害人家屬指認大體，除非通譯本職、沒有額外酬勞，也對通譯帶來極大的心理負擔；5，甚至有外籍移工的仲介擔任外籍移工通譯的情形，但這明顯有利益衝突情形。

她說，無論在警局、地檢署偵查階段，或是法院審判階段，甚或矯正機關時期，通譯制度都有近用性、正確性、中立性、預算與費用支給等4項重點，像是如何判斷外國人有通譯需求、什麼情形通譯應該迴避、通譯酬金出現機關差別，以及如何確認傳譯的品質與正確性等都有待精進。

2人提出6項呼籲，包含司法院應整合各機關通譯規範、制定通譯專法；2，建立國家級通譯服務機制，或授權專責機構辦理；3，持續統整各階段資源，足額通譯編列預算；4，強化通譯人員保障，如所得、社會保障、人身安全；5，運用數位科技輔助，發展語音辨識系統；6，將語言不通列入強制辯護適用範圍等。

此外，紀惠容、王麗珍也建議，指定辯護制度也應建議重新檢視各類辯護人的制度定位與分工，強化品質監督機制，降低制度性不獨立風險，並評估建立更一致的法律專業訓練與任用體系。

司法院 人權

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