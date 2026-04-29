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接待瓜地馬拉財長曼高斯 林佳龍： 台瓜攜手科技合作推動共同繁榮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
剛以賴清德總統特使身分訪問我非洲友邦史瓦帝尼返台的外交部長林佳龍。中央社
剛以賴清德總統特使身分訪問我非洲友邦史瓦帝尼返台的外交部長林佳龍。中央社

剛以賴清德總統特使身分訪問我非洲友邦史瓦帝尼返台的外交部長林佳龍，在完成賴總統交付的出訪任務返國後，28日中午隨即接待中美洲友邦瓜地馬拉公共財政部長曼高斯（Jonathan Menkos）訪台，雙方就數位科技提升政府效能、科技人才培育與台美瓜三國合作深入交換意見，盼與瓜地馬拉共同推動國家進步與繁榮。

林佳龍昨日晚間透過社群平台表示，在完成總統賴清德交付的任務後，已於清晨返抵國門，並於中午接待來訪的曼高斯部長。適逢瓜地馬拉財政部成立200周年的重要歷史時刻，雙方期待透過台灣先進資通訊科技，協助瓜國提升政府施政效率，帶動整體國家發展。

林佳龍指出，這是曼高斯睽違21年再次訪台。曼高斯比較兩次來台經驗，讚賞台灣多年來的進步，特別在訪問財政部期間，他見證台灣公部門導入數位科技大幅提升行政效率和服務品質，認為不僅值得瓜國政府借鏡，也值得私部門借參考導入，進一步強化經濟發展動能。

林佳龍強調，人才是國家發展科技的基礎。台灣除協助瓜國建置雲端備援資料中心外，也透過人才培訓計畫強化科技能力與資安意識，並藉由課程設計協助瓜國在台留學生提升半導體、人工智慧與資通訊等領域專業，攜手推動瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）提出的「晶片發展路徑」（Ruta del Chip），協助瓜國產業轉型升級。

林佳龍表示，瓜國近年在積極發展經濟的同時，也穩健遵守財政紀律，並獲國際重要信用評等機構惠譽國際（Fitch Group）調升信用評等。曼高斯指出，瓜國與美國關係良好，擁有充沛年輕勞動力，預估今年經濟成長率可達6%，深具投資與發展潛力，並期待台美攜手協助瓜國發展。

林佳龍表示，今年台美已簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並將「第三國合作」列為七項重點合作項目之一。他也呼應曼高斯部長，表示外交部將積極推動台美合作拓展至中美洲，讓台、美、瓜三國形成更緊密的夥伴關係。

林佳龍最後感謝曼高斯致贈紀念瓜國財政部成立200周年的郵票及版畫作品集，這套版畫作品由當地八位才華洋溢的藝術家共同創作，豐富的色彩與自由奔放的設計，展現瓜地馬拉深厚的文化生命力。他也轉述曼高斯所言，台灣與瓜地馬拉正攜手走在自由與和平的道路上，共同推動國家進步與繁榮。

中美洲 非洲 賴清德

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