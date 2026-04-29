魏明光新聞獎 本報健康事業部奪180萬實踐獎金

第一屆魏明光新聞獎日前揭曉，聯合報健康事業部以作品「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐Knowledge to Action（KTA）」奪下倡議獎，並於八組獲選計畫中，拿下最高額的一八○萬元實踐獎金。

「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助一千五百萬美元（約新台幣四點七億元）創立，獎項分為「倡議獎」及「探索獎」兩大類別，其中「倡議獎」由入選者提出具體的改革方案，目標是驅動社會進步與經營翻修；「探索獎」則是鼓勵新聞人進修提升專業力，走出台灣和國際接軌。首屆魏明光新聞獎吸引共七十六件提案參與。

政大表示，得獎名單日前已揭曉，其中「倡議獎」八組獲選計畫，共分九六○萬元實踐獎金，創辦人更加碼入圍獎金五萬元，總獎助規模突破一千萬元，盼成為鼓勵新聞業轉型的最強後盾。

本屆獲獎計畫從媒體自律與移居者參與式新聞，到超高齡社會健康識能、資訊操弄調查、國際衝突現場報導及廢棄物國際貿易與環境正義等主題。

政大強調，魏明光新聞獎的精神在於獎勵未來，不只表彰已完成的報導，更希望推動改變。已與獲獎團隊展開簽約，隨後將依規畫正式啟動執行。

魏明光新聞獎強調，主辦單位將依循機制持續追蹤計畫進展，並規畫辦理經驗交流與成果分享會，將計畫執行過程中累積的方法論、合作模式與實務經驗回饋給整個台灣新聞產業。希望重拾新聞專業的榮景，並為台灣媒體環境累積具延續性的專業能見度與公信力。