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2026亞洲數位媒體大賽 聯合報系一金一銀

聯合報／ 特派記者熊迺群／馬尼拉報導
聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲數位媒體大賽金牌，昨由報系總管理處數據發展部總經理莫家驊（中）、新聞部突發新聞總監熊迺群（右二）、政治中心組長林以君（左二）代表領獎。右一為WAN-IFRA亞洲區總監李家惠，左一為新加坡媒體集團sph首席執行官郭又銓。圖╱WAN-IFRA提供
聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲數位媒體大賽金牌，昨由報系總管理處數據發展部總經理莫家驊（中）、新聞部突發新聞總監熊迺群（右二）、政治中心組長林以君（左二）代表領獎。右一為WAN-IFRA亞洲區總監李家惠，左一為新加坡媒體集團sph首席執行官郭又銓。圖╱WAN-IFRA提供

由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦二○二六年亞洲數位媒體大賽昨揭曉，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌、「最佳ＡＩ驅動新聞產品與策略」獲得銀牌，不僅是台灣唯一獲獎媒體，「年度最具創新數位產品」一項也晉級六月於法國舉辦的世界數位媒體大賽。

六月的世界數位媒體大賽將由各洲區各類別冠軍再戰一回合，目前除亞太區公布類別冠軍，美洲區也已產生分區冠軍。聯合報系將在法國世界賽以「年度最具創新數位產品」與各洲區冠軍爭取世界第一。

本屆亞洲區域賽在菲律賓首都馬尼拉舉行頒獎，聯合報系在「年度最具創新數位產品」類別，以「Publish X 新聞決策引擎：將新聞直覺轉化為編輯決策引擎」奪得金牌，另在「最佳ＡＩ驅動新聞產品與策略」類別，以「Publish X AI新聞預判輔助系統，驅動數據化支持」奪下銀牌，並由聯合報系總管理處數據發展部總經理莫家驊帶領團隊，從主辦單位手中接下這項殊榮。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）成立於一九四八年，會員來自一二○多個國家，是全球最大新聞出版機構聯盟。今年數位媒體大賽，總計有七十八個國家、八一一個參賽作品，最終有二七八個傑出專案晉級各洲區域賽。

亞洲部分，聯合報系是台灣唯一入圍媒體，這也是聯合報系自二○二三年、二○二四年以「最佳數位訂閱制」奪下亞洲冠軍及二○二四年「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」全球冠軍後，再次獲得數位媒體國際賽殊榮。聯合報系致力於數位轉型，努力透過影響力與國際接軌，藉由ＡＩ輔助開發「Publish X」初衷是「創造媒體存在價值、留存媒體未來價值」。

法國 金牌 菲律賓

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