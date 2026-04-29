從胎記女孩到上市櫃總裁！羅麗芬出書揭40年逆襲人生「瑞麗嘉」科研布局曝光

羅麗芬控股集團創辦人羅麗芬，出版新書《6666羅麗芬傳奇：從胎記女孩到醫研總裁》，鼓舞更多人勇於開創人生。 圖／瑞麗嘉健康美學診所 提供

台灣美業知名人物、羅麗芬控股集團創辦人羅麗芬，出版新書《6666羅麗芬傳奇：從胎記女孩到醫研總裁》，新書發表會上，她坦言這本書是送給所有女性的禮物，希望透過自己的故事，讓更多人明白，不完美從來不是缺陷，而是推動人生前進的重要力量。

羅麗芬在新書發表會上，分享如何從鄉下「胎記女孩」，歷經40年奮鬥，最終淬煉成橫跨兩岸的上市櫃醫研總裁。 圖／瑞麗嘉健康美學診所 提供

曾因胎記自卑落淚 父親一句話改變一生

羅麗芬出生時，右臉帶著一塊明顯胎記，童年時期經常因此被同學嘲笑，甚至被取綽號。小時候只要感到難過，就會躲到學校角落一棵大榕樹旁哭泣，還替那棵樹取名叫「榕樹哥哥」。

她說，那段時間最重要的支撐，來自父親的一句話。父親告訴她，那不是缺陷，而是「上帝為了認出最愛的玫瑰花，特地留下的指印」。這句溫柔的謊言，成了她人生最早的自信來源。

而母親則是典型的客家女強人，從小以高標準要求她，訓練她凡事周全、細膩，也奠定她日後經營企業時「周到、周全且超價值」的服務哲學。

羅麗芬說，臉上的胎記曾經是陰影，但走過40年後，她反而把它視為人生的「勳章」，提醒自己一路走來的堅持與韌性。

羅麗芬的新書發表會上，名流、學者冠蓋雲集。 圖／瑞麗嘉健康美學診所 提供

用本名當品牌 把人生信譽全部押上去

19歲時，羅麗芬從台中一間小美容室起家，踏進美容產業。創業初期，她曾遭遇商標被搶註的危機，原本規劃好的品牌名稱無法使用。

面對困境，她做出一個大膽決定，直接用自己的本名「羅麗芬」作為品牌名稱。這不只是節省推廣新品牌的成本，更代表她願意把自己的名字、人生與信譽，全數交給顧客與員工。

「40年來，我一生只堅持做好一件事。」羅麗芬表示，她始終相信「慢即是快」，不追逐短期利益，而是用長期主義經營事業，並以200分的標準要求自己。她希望把美容從感性的需求，真正轉化為跨國級的科研產業。

2018年集團回台上市時，證交所隨機配發的股票代碼「6666」，更巧合與她4月6日的生日相呼應，也讓不少人笑稱，這像是命運給她最浪漫的安排。

瑞麗嘉是專為30歲以上女性打造的美學空間。 圖／瑞麗嘉健康美學診所 提供

「瑞麗嘉」成下一步核心 醫美為攻、生美為守

羅麗芬也在談到旗下高端品牌「瑞麗嘉」的未來布局。她指出，瑞麗嘉是專為30歲以上女性打造的美學空間，核心概念不是單純追求外表年輕，而是讓女性重新拿回對自己狀態的理解與主導權。

目前，瑞麗嘉已完整落實集團最重要的「雙美並行」體系，結合醫學美容與生活美容，並與台北醫學大學、訊聯生技展開深度產學合作，將外泌體、幹細胞與植萃技術等尖端科研成果，實際應用於高端美容SPA與生技醫療中。

羅麗芬提出「醫美為攻，生美科研為守」的照護理念，透過醫美療程精準處理即時性的肌膚問題，再以長期科研養護改善肌膚底層狀態，真正打造穩定健康的「美力土壤」。

她強調，每一項療程都經過她親自測試，並堅持「分次分層、一人一方」的客製化方案，不讓女性只是被動接受療程，而是能透過科學與理解，真正掌握自己的美麗節奏。

羅麗芬的新書發表會現場，吸引許多粉絲前往支持。 圖／瑞麗嘉健康美學診所 提供

不完美沒有關係 那可能正是你的起點

新書發表會最後，羅麗芬強調：「我是個不完美的受益人。」正因為曾經歷自卑與不安，才更懂得同理別人的脆弱，更堅定要用自己的力量，幫更多女性找回自信。

《6666 羅麗芬傳奇》已於各大書店上架，羅麗芬希望，這本書不只是一本成功學故事，而是一種陪伴與提醒。人生真正的力量，往往不是來自完美，而是來自願意直面缺陷後，依然選擇前進的勇氣。

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