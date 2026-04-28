快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

借鏡沖繩經驗 內政部推動離島防救災與空中醫療整合

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會合照。內政部提供
台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會合照。內政部提供

內政部28日舉辦「2026年臺灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，邀請日本沖繩縣與石垣市代表來台交流。內政部次長馬士元表示，台灣與沖繩同樣面臨颱風、地震等天災威脅，且離島地區資源有限、災時易成孤島，透過借鏡日本在防救災與醫療後送的實務經驗，將有助強化台灣離島的防救災體系與緊急醫療運送能力。

馬士元指出，沖繩縣轄內離島眾多，以石垣市為例，面對急重症患者時，高度依賴跨島醫療轉診機制，以及直升機與航空器的靈活調度。相關做法對澎湖、金門、馬祖，以及綠島、蘭嶼等台灣離島具有高度參考價值。

他進一步說明，在強震與海嘯等重大災害發生時，沖繩能迅速由平時的情資蒐集體制，轉換為全面動員的「災害對策本部」，透過高效率的情資整合與橫向聯繫，提升整體應變速度。如何建立穩定且高效的災害指揮與應變機制，是台灣防救災體系面臨的重要課題，也是本次研討會聚焦的核心。

馬士元強調，隨著地震與海嘯風險升高，台灣在防救災領域已不只是接受支援的一方，也具備對外提供協助的能力。未來若沖繩或南西諸島發生大規模災害，台灣可在第一時間提供必要資源與支援。

此外，考量石垣市等地對跨島醫療轉診的高度需求，台灣未來也可扮演「空中支援與轉診協作」角色，並透過深海地質調查等情資共享，與日本共同建立更緊密的跨國救援網絡。

本次研討會出席者包括馬士元、日本沖繩縣知事辦公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、石垣市消防本部課長松田幸弘、沖繩縣產業振興公社台北事務所長安次嶺修及副所長江怡欣、內政部消防署長蕭煥章，以及國內中央與地方防救災及醫療機關代表等。

日本 地震 綠島

延伸閱讀

嘉義市推動T-CERT企業防災模式 遠東機械等在地企業挑戰國家級認證

數發部防災積木元件創新賽開跑 籲公民攜手強化韌性

日月光高雄廠攜資安院簽 MOU 強化半導體場域數位防禦

日本岩手縣野火延燒6天 311強震災民再與天災搏鬥

相關新聞

影／留住檳榔果 染出1%的國土新路徑

「人們對於檳榔想像都是綠色的，可是其實檳榔的紅色素，是存在它的老果，就是黃色的果實裡面。」不刻意採收的檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果在檳榔子染創辦人王一帆眼中，有它真正的價值，成為天然

台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風提出異議

•台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人，現任經營者微風第二。但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式

日月光環基會串聯山海生態 從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

在4月22日世界地球日之際，隨著全球持續推進淨零排放與生物多樣性保育浪潮下，日月光環保永續基金會於4月展開多點行動，分別在台中大雪山與宜蘭頭城農場推動生態復育與造林計畫，從高山森林一路延伸至淺山聚落，

歷史上的今天／1963年澳洲客遊台龍山寺抽籤 加碼旅支驚魂記

1963年4月28日，824名澳洲觀光旅客，當日上午7時乘「佛萊維亞號」郵輪抵達基隆，旋即分乘火車、汽車來台北觀光。這一批觀光旅客，是在環遊世界旅行途中經過台灣。他們在基隆登岸後，就分四批前往台北，遊覽龍山寺、博物館、圓山、陽明山、北投等地，台灣鐵路局還特地調開一列觀光號火車，讓一些想坐火車的旅客從基隆來台北。

傳善獎公開8家機構三年創新實戰歷程

在ESG與長照政策推進下，社福團體迎來資源挹注，同時也面臨轉型壓力。傳善獎於4月23日舉辦第八屆經驗分享會，邀集8家完成三年計畫（2023–2025）的社福機構，公開分享實戰歷程與修正經驗，強調「容許犯錯」是推動創新的關鍵。 2022年選出獲獎機構，每家每年獲400萬元、連續三年共9,600萬元支持，並由專家陪伴發展策略。陳永泰公益信託總幹事王景賢致詞時表示，機構分享經驗不僅限成功，更重視失敗經驗的傳承，傳善獎最大的特色就是「容許犯錯」，協助社福機構少走冤枉路。 本屆的8家機構服務面向多元，涵蓋兒少、老人、身障、自閉症、毒癮與移工議題。例如張秀菊基金會將探索教育導入校園；夢想之家協助弱勢青年就業；永信松柏園推動口腔照護改善長者生活品質；脊髓損傷基金會以同儕支持協助傷友重返社會；雅文基金會推動聽損早療；肯納基金會打造自閉症共生社區；利伯他茲協助毒癮者復歸；One-Forty則提升移工與雇主雙向理解。 今年分享會邀請到「家庭照顧者關懷總會」秘書長陳景

找回漁民安全與尊嚴！立委吳宗憲爭取南方澳漁港公設上架場核准設置

宜蘭南方澳漁港是全國唯一尚未設立公設上架場的第一類漁港，宜蘭縣長參選人吳宗憲從去年至今努力爭取，終於獲得行政院核准設置，漁民多年來面臨的維修困境迎來實質突破，他今天拜訪蘇澳區漁會，要求行政院核定後儘速完工，保障漁民作業安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。