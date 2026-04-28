借鏡沖繩經驗 內政部推動離島防救災與空中醫療整合

內政部28日舉辦「2026年臺灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，邀請日本沖繩縣與石垣市代表來台交流。內政部次長馬士元表示，台灣與沖繩同樣面臨颱風、地震等天災威脅，且離島地區資源有限、災時易成孤島，透過借鏡日本在防救災與醫療後送的實務經驗，將有助強化台灣離島的防救災體系與緊急醫療運送能力。

馬士元指出，沖繩縣轄內離島眾多，以石垣市為例，面對急重症患者時，高度依賴跨島醫療轉診機制，以及直升機與航空器的靈活調度。相關做法對澎湖、金門、馬祖，以及綠島、蘭嶼等台灣離島具有高度參考價值。

他進一步說明，在強震與海嘯等重大災害發生時，沖繩能迅速由平時的情資蒐集體制，轉換為全面動員的「災害對策本部」，透過高效率的情資整合與橫向聯繫，提升整體應變速度。如何建立穩定且高效的災害指揮與應變機制，是台灣防救災體系面臨的重要課題，也是本次研討會聚焦的核心。

馬士元強調，隨著地震與海嘯風險升高，台灣在防救災領域已不只是接受支援的一方，也具備對外提供協助的能力。未來若沖繩或南西諸島發生大規模災害，台灣可在第一時間提供必要資源與支援。

此外，考量石垣市等地對跨島醫療轉診的高度需求，台灣未來也可扮演「空中支援與轉診協作」角色，並透過深海地質調查等情資共享，與日本共同建立更緊密的跨國救援網絡。

本次研討會出席者包括馬士元、日本沖繩縣知事辦公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、石垣市消防本部課長松田幸弘、沖繩縣產業振興公社台北事務所長安次嶺修及副所長江怡欣、內政部消防署長蕭煥章，以及國內中央與地方防救災及醫療機關代表等。