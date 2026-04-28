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行動領務5/7首度前進東引 受理護照換、補發申請
外交部領務局於5月7日首度前往東引鄉戶政事務所辦理行動領務，將受理護照換、補發申請，以及護照各項加（移）簽，不限制受理件數。
外交部領事事務局發布公告表示，為加強服務離島民眾，領務局將前往馬祖辦理行動領務，並配合連江縣政府安排，首度將服務據點延伸至東引，時間地點分別為5月7日上午9時至11時30分在東引鄉戶政事務所辦理，5月8日上午9時30分至11時30分則移師南竿戶政事務所。
領務局說明，此次服務內容為受理護照換、補發申請（不受理速件，首辦請利用戶所一站式服務），以及護照各項加（移）簽，不限制受理件數。護照申請表請向東引鄉及南竿鄉戶政事務所索取，馬祖地區鄉親可多加利用這項便民服務，相關應備文件請參閱領務局官網（www.boca.gov.tw）。
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