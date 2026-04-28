行動領務5/7首度前進東引 受理護照換、補發申請

在ESG與長照政策推進下，社福團體迎來資源挹注，同時也面臨轉型壓力。傳善獎於4月23日舉辦第八屆經驗分享會，邀集8家完成三年計畫（2023–2025）的社福機構，公開分享實戰歷程與修正經驗，強調「容許犯錯」是推動創新的關鍵。 2022年選出獲獎機構，每家每年獲400萬元、連續三年共9,600萬元支持，並由專家陪伴發展策略。陳永泰公益信託總幹事王景賢致詞時表示，機構分享經驗不僅限成功，更重視失敗經驗的傳承，傳善獎最大的特色就是「容許犯錯」，協助社福機構少走冤枉路。 本屆的8家機構服務面向多元，涵蓋兒少、老人、身障、自閉症、毒癮與移工議題。例如張秀菊基金會將探索教育導入校園；夢想之家協助弱勢青年就業；永信松柏園推動口腔照護改善長者生活品質；脊髓損傷基金會以同儕支持協助傷友重返社會；雅文基金會推動聽損早療；肯納基金會打造自閉症共生社區；利伯他茲協助毒癮者復歸；One-Forty則提升移工與雇主雙向理解。 今年分享會邀請到「家庭照顧者關懷總會」秘書長陳景

2026-04-27 14:14