影／留住檳榔果 染出1%的國土新路徑

「我們沒有特意去採收它，讓它自然成熟成之後，再掉落下來撿落果就好，每天撿、每天撿，也蠻充實的。」這樣的改變，不只是採收方式的不同，更是對檳榔價值的重新定義。屏東種植檳榔面積約10258公頃，相較十年前，面積下降約2000公頃，收成量2800萬公斤，依然是全國最多。但檳榔屬於第一級致癌物，加上農業高齡化，廢園轉作意願不高，是公衛的棘手議題。「檳榔是這些老人家，留在這裡賴以為生的選擇，出發點是希望，可以幫檳榔產業找到其他轉型的機會。」轉機來自於對果實的重新理解，王一帆更發現，早在三百年前日本江戶時代，就有文獻記載台灣檳榔被用來染製高級和服，顏色名為「檳榔子染」，「我們才確定，原來檳榔可以染，而且可以染出很高級的顏色。」

花了三年的時間，王一帆累積了超過三百種色票，從粉藕色、磚紅色，到深沉的黑褐色系，也開始有紡織廠願意嘗試使用。對他來說，不只是環保替代，更是一個可以走向外銷的台灣特色材料。「把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。」

從食用到染料，從青果到落果，從飽受爭議的經濟作物到文化傳承，「我們想把這些共同的記憶延續下去。」檳榔的角色，正被王一帆重新定義。