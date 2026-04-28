快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／留住檳榔果 染出1%的國土新路徑

聯合報／ 記者游昌樺 ／屏東專題即時報導
檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果成為天然染料的新來源。檳榔子染創辦人王一帆表示，把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。記者游昌樺／攝影
檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果成為天然染料的新來源。檳榔子染創辦人王一帆表示，把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。記者游昌樺／攝影

「人們對於檳榔想像都是綠色的，可是其實檳榔的紅色素，是存在它的老果，就是黃色的果實裡面。」不刻意採收的檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果在檳榔子染創辦人王一帆眼中，有它真正的價值，成為天然染料的新來源。

「我們沒有特意去採收它，讓它自然成熟成之後，再掉落下來撿落果就好，每天撿、每天撿，也蠻充實的。」這樣的改變，不只是採收方式的不同，更是對檳榔價值的重新定義。屏東種植檳榔面積約10258公頃，相較十年前，面積下降約2000公頃，收成量2800萬公斤，依然是全國最多。但檳榔屬於第一級致癌物，加上農業高齡化，廢園轉作意願不高，是公衛的棘手議題。「檳榔是這些老人家，留在這裡賴以為生的選擇，出發點是希望，可以幫檳榔產業找到其他轉型的機會。」轉機來自於對果實的重新理解，王一帆更發現，早在三百年前日本江戶時代，就有文獻記載台灣檳榔被用來染製高級和服，顏色名為「檳榔子染」，「我們才確定，原來檳榔可以染，而且可以染出很高級的顏色。」

花了三年的時間，王一帆累積了超過三百種色票，從粉藕色、磚紅色，到深沉的黑褐色系，也開始有紡織廠願意嘗試使用。對他來說，不只是環保替代，更是一個可以走向外銷的台灣特色材料。「把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。」

從食用到染料，從青果到落果，從飽受爭議的經濟作物到文化傳承，「我們想把這些共同的記憶延續下去。」檳榔的角色，正被王一帆重新定義。

檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果成為天然染料的新來源。檳榔子染創辦人王一帆表示，把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。記者游昌樺／攝影
檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果成為天然染料的新來源。檳榔子染創辦人王一帆表示，把這1%國土上的檳榔樹，全部變成天然染料的供應，創造它的價值再利用，對於地方治理才會有幫助。記者游昌樺／攝影

屏東 檳榔

延伸閱讀

【我的戶外日常】楊世泰／旅行是一次迂迴漫長的迷路

日幣眨值…賣得比本地貴 日本人沒有非買台灣貨不可的理由

從台積電離職做全職創作者 瓦基：在舒適與恐慌之間，找到你的伸展圈

男菸酒不離身40年 健檢加做胃鏡揪食道癌 微創手術助重生

相關新聞

影／留住檳榔果 染出1%的國土新路徑

「人們對於檳榔想像都是綠色的，可是其實檳榔的紅色素，是存在它的老果，就是黃色的果實裡面。」不刻意採收的檳榔在樹上會慢慢從青綠熟成金黃色，落地後的老果在檳榔子染創辦人王一帆眼中，有它真正的價值，成為天然

台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風提出異議

•台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人，現任經營者微風第二。但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式

日月光環基會串聯山海生態 從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

在4月22日世界地球日之際，隨著全球持續推進淨零排放與生物多樣性保育浪潮下，日月光環保永續基金會於4月展開多點行動，分別在台中大雪山與宜蘭頭城農場推動生態復育與造林計畫，從高山森林一路延伸至淺山聚落，

歷史上的今天／1963年澳洲客遊台龍山寺抽籤 加碼旅支驚魂記

1963年4月28日，824名澳洲觀光旅客，當日上午7時乘「佛萊維亞號」郵輪抵達基隆，旋即分乘火車、汽車來台北觀光。這一批觀光旅客，是在環遊世界旅行途中經過台灣。他們在基隆登岸後，就分四批前往台北，遊覽龍山寺、博物館、圓山、陽明山、北投等地，台灣鐵路局還特地調開一列觀光號火車，讓一些想坐火車的旅客從基隆來台北。

傳善獎公開8家機構三年創新實戰歷程

在ESG與長照政策推進下，社福團體迎來資源挹注，同時也面臨轉型壓力。傳善獎於4月23日舉辦第八屆經驗分享會，邀集8家完成三年計畫（2023–2025）的社福機構，公開分享實戰歷程與修正經驗，強調「容許犯錯」是推動創新的關鍵。 2022年選出獲獎機構，每家每年獲400萬元、連續三年共9,600萬元支持，並由專家陪伴發展策略。陳永泰公益信託總幹事王景賢致詞時表示，機構分享經驗不僅限成功，更重視失敗經驗的傳承，傳善獎最大的特色就是「容許犯錯」，協助社福機構少走冤枉路。 本屆的8家機構服務面向多元，涵蓋兒少、老人、身障、自閉症、毒癮與移工議題。例如張秀菊基金會將探索教育導入校園；夢想之家協助弱勢青年就業；永信松柏園推動口腔照護改善長者生活品質；脊髓損傷基金會以同儕支持協助傷友重返社會；雅文基金會推動聽損早療；肯納基金會打造自閉症共生社區；利伯他茲協助毒癮者復歸；One-Forty則提升移工與雇主雙向理解。 今年分享會邀請到「家庭照顧者關懷總會」秘書長陳景

找回漁民安全與尊嚴！立委吳宗憲爭取南方澳漁港公設上架場核准設置

宜蘭南方澳漁港是全國唯一尚未設立公設上架場的第一類漁港，宜蘭縣長參選人吳宗憲從去年至今努力爭取，終於獲得行政院核准設置，漁民多年來面臨的維修困境迎來實質突破，他今天拜訪蘇澳區漁會，要求行政院核定後儘速完工，保障漁民作業安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。