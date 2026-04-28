日月光環基會串聯山海生態 從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

在農業部林業及自然保育署宜蘭分署、生物多樣性研究所及人禾環境倫理發展基金會的專業支持下，日月光與頭城農場共同合作造林計畫，並在2026年正式展開瀕危物種「葦草蘭」的棲地復育。 圖／日月光環保永續基金會 提供

在4月22日世界地球日之際，隨著全球持續推進淨零排放與生物多樣性保育浪潮下，日月光環保永續基金會於4月展開多點行動，分別在台中大雪山與宜蘭頭城農場推動生態復育與造林計畫，從高山森林一路延伸至淺山聚落，逐步串聯，從台灣中部延伸到東北角，打造兼具碳匯與生態價值的永續綠網，展現企業長期投入ESG的具體成果。

在台中東勢大雪山林區，日月光環基會攜手林業及自然保育署臺中分署與矽品精密工業，於大雪山林道11K處推動「森企盎然–大雪山植樹造林行動」。今年完成認養2公頃林地，將原為廢棄果園的土地重新整地，種植近4,000株台灣原生樹種，逐步恢復森林結構與生態功能。活動當日由矽品精密行政長簡坤義帶領員工參與，並結合學界專業，由國立中興大學森林系教授柳婉郁進行生態導覽與環境教育，讓企業員工從實際參與中理解森林復育的重要性。

日月光環保永續基金會、矽品精密工業、中興大學與林業及自然保育署台中分署、及松楓生態共同舉辦「森企盎然－大雪山綠色園區」啟動儀式，透過生態導覽、企業員工植樹活動與環境教育等多元行動，串聯產官學及在地社群力量，打造兼具碳匯功能與生物多樣性保育的示範場域。 圖／日月光環保永續基金會 提供

日月光環保永續基金會表示，大雪山造林計畫不僅著重於植樹數量，更強調「森林系統恢復」的整體性思維，結合碳匯與生物多樣性，讓森林回到自我運作的健康狀態。

簡坤義強調，透過種樹造林、涵養水源與維護動植物棲地，實踐對土地的回饋，幫助地球降溫，長遠且系統性地改善生物多樣性，矽品與集團基金會將共同養護這片森林至少6年，秉持著今天不做，明天就會後悔的理念種樹，期待未來這片林地生態生生不息。

柳婉郁說，預估30年碳儲存可達500~650噸二氧化當量，同時會建立造林碳匯估算模型，長遠持續性量測、追蹤固碳成效。目前計畫啟動2個月以來，除蔓除草與砍除舊果樹工作尚持續進行中，定點設置的自動相機已開始拍到多種原生小動物的行蹤，包含穿山甲、食蟹獴、藍腹鷴等保育類，以及林鵰、大冠鷲等猛禽，顯見牠們對恢復穩定的原生棲地已經久等了。

此次造林計畫亦導入「在地共生」理念，林業保育署臺中分署表示，邀請在地大甲溪原民林業合作社參與造林及後續管理工作，透過實際行動落實里山精神，兼顧生態復育與地方發展，同時為在地住民創造就業機會。未來合作期間，企業員工也將持續參與修枝與撫育作業，從親身投入的過程，深化人與自然共好的連結。

林業保育署臺中分署進一步指出，植樹地點位於「臺中西部淺山保育軸帶」，經過該分署近年積極推動友善石虎農作標章及草生栽培等輔導，透過人工除草與友善工法取代大型機具，保留既有健康大樹與微棲地，短短數月內即透過自動相機觀測到穿山甲、食蟹獴、藍腹鷴等保育類動物現蹤，顯示棲地復育已初見成效。

從中部山林延伸至東北角海岸，日月光環基會在宜蘭頭城農場推動「森川里海」生態復育計畫，開啟企業參與私有林轉型的新模式。頭城農場憑藉雪山山脈與龜山島海域交界的地理優勢，將場域上方私有林地轉化為生態屏障，強化水源涵養與土壤保護功能，並進一步守護下游大溪漁港與梗枋社區的環境安全，形成由山林、溪流到海洋的完整生態鏈。

延續2025年啟動的造林基礎，基金會於2026年進一步投入瀕危植物「葦草蘭」的棲地復育工作。在林業及自然保育署宜蘭分署、生物多樣性研究所及人禾環境倫理發展基金會專業指導下，引入50株具在地基因的葦草蘭植株，強化族群復育的遺傳多樣性。

林業及自然保育署宜蘭分署指出：「本次提供的葦草蘭，是由宜蘭分署委託專業團隊利用東北角原生棲地之葦草蘭野外植株進行種子繁殖而來，保有其特殊之基因多樣性。國土生態綠網的推動，有賴企業資源的長期投入與專業整合，日月光將資源導入棲地連結與物種復育，為破碎棲地修復建立了具體示範，也有助於強化區域生態韌性。」

除了棲地修復外，也強調環境教育的向下扎根，邀請在地梗枋國小師生共同參與種植行動，讓學童透過親身體驗理解生態保育的價值。學童更開心的說：「認識了瀕危的葦草蘭，也親手種下樹苗，才發現森林和大海其實是連在一起的，希望我們種下的林場，能成為蜜蜂和蝴蝶的家。」

同時，頭城農場也結合「綠色餐飲」概念，透過在地食材設計「森川里海」主題餐桌，將抽象的生物多樣性轉化為可感知的飲食體驗，深化大眾對環境議題的認識。

日月光環保永續基金會指出，透過與頭城農場的合作，企業資源得以有效導入具體場域，從造林、物種復育到社區參與，形成兼具環境、社會與經濟價值的永續模式。「森川里海」不僅是一項生態工程，更是一種整合治理思維，讓企業在ESG框架下，真正成為支持自然與社會共好的推動力量。

從大雪山的森林復育，到頭城農場的生態串聯，日月光環基會正以實際行動回應氣候變遷與生物多樣性流失的雙重挑戰。未來也將持續攜手產官學界與在地社群，擴大自然解方的影響力，為台灣打造更具韌性的永續環境。