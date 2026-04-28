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伊利諾州宣布在台設處 強化雙邊夥伴關係

中央社／ 紐約27日專電
國經協會理事長呂桔誠（右）與伊利諾州商會會長克雷頓在簽署儀式後，展示合作備忘錄。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
國經協會理事長呂桔誠（右）與伊利諾州商會會長克雷頓在簽署儀式後，展示合作備忘錄。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

美國伊利諾州今天在「台灣、伊利諾州商業論壇」宣布，今年將在台設立辦事處，強化雙邊科技經貿夥伴關係。國際經濟合作協會理事長呂桔誠與伊州商會會長克雷頓同時簽署合作備忘錄，強化台灣與美國州級產業的鏈結。

「台灣、伊利諾州商業論壇」今天在芝加哥舉行，以創新與高科技全球供應鏈為主軸，促進美國先進製造業重鎮伊利諾州與台灣開拓更多合作機會。呂桔誠在會中發表專題演講。

除克雷頓（Jimmy Clayton）外，包括伊利諾州審計長孟多薩（Susana Mendoza）、經發廳長李查茲（Kristin Richards）、經發會會長喬治（ChristyGeorge）、國際事務委員會執行長奧蒂嘉（LauraOrtega）、伊州眾議員暨友台小組共同主席戴維斯（William Davis）、駐芝加哥辦事處長類延峰、芝加哥台美商會會長蘇琪雯等台灣與伊州產官界領袖出席論壇。

呂桔誠與克雷頓於論壇中簽署合作備忘錄（MOU），探索擴大台灣與伊利諾伊州合作，促進貿易投資機會。國經協會與伊州商會簽署MOU是協會首次在美國州級建立制度化的合作關係，象徵台灣經貿合作進一步延伸至州級產業。

呂桔誠指出，台灣為美國重要經濟與安全夥伴，全力支持美國製造業復興與供應鏈重建。國經協會未來將持續透過各種交流平台，深化台美經濟夥伴關係，拓展雙邊投資與產業合作新局。

孟多薩致詞表示，台灣與伊州都是科技產業領導者，台灣作為全球科技領袖、半導體等製造業中樞，是伊州可學習的對象。全球供應鏈中，台灣與伊利諾州都是模範，將持續促進公私部門合作及與台灣的關係。

李查茲指出，伊州與台灣為高科技供應鏈韌性夥伴，台灣的國家先進半導體及微電子產業實力為全球經濟科技帶來重大貢獻。台灣與伊州經貿關係強勁，上年雙邊貿易達60億美元，超過40家台灣公司在伊州聘僱超過1300名員工。

他說，展望未來，伊州經發廳榮幸宣布將於今年內在台設立辦事處，強化雙邊科技經貿夥伴關係。

類延峰開場時強調，台灣位處第一島鏈中心戰略位置及全球高科技產業鏈的核心地位，台美是安全、經貿及共享價值的堅定夥伴。美國現為台灣最大海外投資目的地，台灣對美投資超過對外投資總額40%，美國在去年已是台灣最大貿易夥伴，台灣也躍升為美國第4大貿易夥伴。

另戴維斯以美式足球選秀比喻台灣與伊州的關係指出，台灣是伊州第一指名，雙方關係彰顯在成長、創新及商業發展。希望伊州跟台灣在教育深化合作，提供優秀青年在農業、量子科技領域與台灣交流機會，認識彼此文化，有助伊州大學的發展。

工研院北美公司總經理王明哲、半導體相關供應商Soundskrit技術長徐萬泰、鴻海美國公司企業溝通主管希萊格（Robert Schlaeger）、伊州經發會量子專家狄馬柯（Brian DeMarco）及伊州企業代表等，在論壇期間探討當前科技發展趨勢及科技供應鏈韌性強化策略，強調結合台灣與伊利諾州優勢提升整體供應鏈效能。

芝加哥 美國 經發會 台美

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