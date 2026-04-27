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交通部通過斗六鐵路高架化案 張嘉郡盼政院儘速核定

中央社／ 台北27日電

針對斗六市區鐵路立體化計畫，雲林縣長張麗善今天率縣府團隊出席交通部審查會議，國民黨立委張嘉郡也親赴再次表達斗六人的訴求。最終交通部正式通過可行性研究報告，張嘉郡說，很高興交通部從善如流，希望行政院可以儘速核定。

張嘉郡辦公室今天發出新聞稿表示，「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性評估案自2020年進入中央審查程序以來，涉及台鐵公司路線配置、車站北側曲線調整，以及施工期間臨時平交道設置等關鍵技術議題，需兼顧營運安全與工程可行性。

張嘉郡指出，雲林縣府團隊與交通部、鐵道局及台鐵進行多次密集協商與調整，整體過程歷經鐵道局4次審查及交通部3次正式審查，審查過程嚴謹且繁複。

她表示，2024年回到立法院後，把斗六鐵路高架化列為最優先推動的計畫之一，2024年6月邀集交通部、鐵道局與台鐵公司南下會勘，經過多次協調後，2025年順利取得坡度抬升與臨時平交道方案共識，讓計畫再往前邁出關鍵一步。

張嘉郡說，很高興交通部正視斗六人的聲音，此計畫將讓雲林與斗六的發展邁出重要的一大步，希望行政院可以儘速核定，啟動後續的高架化工程，有助改善斗六的交通安全與通行效率。

張嘉郡強調，此計畫若順利通過行政院核定，將可消除市區7處平交道、2處地下道及3處陸橋，全面改善交通瓶頸，並促進鐵路兩側土地整合與都市發展，逐步縫合城市空間，帶動斗六整體轉型升級。

行政院 台鐵 交通部

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