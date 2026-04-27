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民團：校園串連白色恐怖記憶影展 讓世代傳承歷史

中央社／ 台北27日電

辜寬敏基金會、新台灣和平基金會、現代文化基金會、台灣學生聯合會今天召開「白色恐怖記憶影展」校園串連行動啟動記者會，號召自主播放白色恐怖相關影片並舉辦映後座談，在大學校園與社會場域以「自己的影展，自己辦！」形式，擴大深化歷史教育。

辜寬敏基金會總監沈清楷表示，為喚醒社會大眾對白色恐怖記憶歷史，並重視背後傳遞的民主價值，由多位大學教授、文化工作者、導演、公共倡議者，以及「台灣學生聯合會」（目前有50所大學學生會參與）共同號召此行動。

辜寬敏基金會指出，「白色恐怖記憶影展」校園串連行動，希望透過電影說出故事，讓世代傳承歷史，這一波行動由民間團體自主發起，也對行政部門提出呼籲。

民團呼籲，教育部應擴大採購「白色恐怖」相關影片的公播版權，積極協助各級學校放映影片或舉辦白色恐怖記憶影展，將歷史記憶教育從大專院校往下扎根，逐步擴展至中小學階段。

民團也呼籲，文化部應參考韓國模式，在國際影展場域加強推廣白色恐怖記憶影片。設置補助金，鼓勵校園與社會團體（含社區大學、獨立書店）舉辦講座，以公私協力的形式，籌劃永續性、國際性的白色恐怖記憶影展。

東吳大學政治系教授陳俊宏說，這不只是放映活動，而是由下而上的社會實踐，透過一部電影、一個主題、一場思辯，可以串連出更多能量。

北藝大通識中心助理教授林瓊華說，現在這一代年輕學生，既是與白恐歷史距離最遠的一代，但也是資訊最開放的一代。影展的串連，是要創造對禁制歷史理解的起點，以及解開校園裡仍有避談政治的禁忌或恐懼。

紀錄片導演李惠仁表示，幾年前他拍了很多影片，去函教育部表示中小學或大學可免費使用，但教育部許久沒回應，後來才知道還在審片子內容。他解釋，這些很多是得獎影片，但教育部還是很緊張，最後只核准一部反毒影片。其實影片是穿透藩籬很好的載體，能夠理解台灣這塊土地曾經發生的事情。

台灣學生聯合會常務理事鄭宇倫表示，支持這次由多位教授、文化工作者與公共倡議者共同發起的串連，讓大家能夠在大學校園裡「自己的影展，自己辦」，透過放映與映後座談，把被模糊的民主歷史清晰化。

文化部 和平 校園

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