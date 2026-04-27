找回漁民安全與尊嚴！立委吳宗憲爭取南方澳漁港公設上架場核准設置

宜蘭南方澳漁港是全國唯一尚未設立公設上架場的第一類漁港，宜蘭縣長參選人吳宗憲從去年至今努力爭取，終於獲得行政院核准設置，漁民多年來面臨的維修困境迎來實質突破，他今天拜訪蘇澳區漁會，要求行政院核定後儘速完工，保障漁民作業安全。

會中談及漁民長期關注的南方澳漁港公設上架場設置案，上個月獲行政院正式核准。他強調，這不僅是漁業建設的進展，更是找回漁民安全與應有尊嚴的重要一步。

南方澳是全台三大漁港之一，擁有超過700艘漁船，卻長期僅有一家民間上架場可供使用，更是全國唯一尚未設立公設上架場的第一類漁港。漁船定期檢修與保養需求龐大，漁民常需長時間排隊等待，不僅影響作業，更衝擊出海安全與生計。

吳宗憲指出，上任立委就持續在國會與地方推動此案，2025年4月，他在立法院經濟組總質詢中正式提出，要求中央正視南方澳上架量能嚴重不足問題；同年9月拜會蘇澳區漁會，再度接獲基層強烈反映問題急迫性。

2025年10月，吳宗憲與立委游顥召開跨部會協調會，邀集交通部、航港局、漁業署及港務公司等單位，要求中央提出具體解方。會中成功促成航港局承諾一周內完成新生地登記申請，並由漁業署規劃成立推動小組加速規劃。

經持續追蹤協調，今年3月，漁業署所提的分期推動計畫終於獲行政院核准，解開長期卡關的土地與預算問題。本月17日吳宗憲在立法院總質詢中，針對「均衡台灣」政策，當面向行政院長卓榮泰要求加速推動進度，確保核定後工程不再延宕，儘速落實完工。

吳宗憲強調，行政院核准只是開始，後續仍涉及土地撥用、預算編列、港區劃設與工程施工等關鍵環節，「每一步都不能鬆懈」，他也承諾將持續監督中央與相關單位進度，確保公設上架場如期如質完成。

「我要做的不只是爭取一項建設，而是讓制度真正回應地方需求。」吳宗憲表示，未來將持續與漁會及漁民站在一起，讓漁民不再為維修排隊所苦，能安心出海、平安回家，找回南方澳作為第一類漁港應有的尊嚴與安全保障。

立委吳宗憲從去年至今，成功爭取南方澳漁港公設上架場核准設置，他今天拜訪蘇澳區漁會說明該工程，要求中央儘速完工，保障漁民作業安全。 圖／吳宗憲團隊提供

立委吳宗憲從去年至今，成功爭取南方澳漁港公設上架場核准設置，他今天拜訪蘇澳區漁會說明該工程，要求中央儘速完工，保障漁民作業安全。 圖／吳宗憲團隊提供