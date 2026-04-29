藏逸拍賣．南臺灣首場國際拍賣盛會 2026仲春 亞灣天際線的珍藏鑑賞與資產饗宴

當收藏不再只是擁有，而是一場關於珠寶、古董、藝術、生活美學等收藏鑑賞與資產配置的投資盛會，因為收藏的本質，是對時間價值的判斷；而時間也是最寶貴的無形資產。

高雄承億專場。 圖／藏逸拍賣會提供

2026年仲春，深耕台灣16年、掌握全球脈動的藏逸拍賣 ，誠摯邀請品味獨具又富藏於身的您，於5/16週六午後至夜晚，蒞臨承億酒店會場，在落日餘暉與城市燈火間 ，於極具私密性與華麗感的場域 ，體驗感官的極致禮遇，在頂級饗宴中交流收藏視野，見證知性鑑賞與感性收藏下的價值昇華。

(左)【156克拉 塔吉克斯坦尖晶石套鍊】 鑲嵌156克拉罕見巨型尖晶石，色瑰如血。配鑲丹泉石流蘇，展現頂級產地與重磅收藏價值。(右)【金綠玉彩寶套鍊】 15顆金綠玉共38.19克拉，配鑲6顆大鑽。附EGL證書，18K金打造，氣場強大之珍稀瑰寶。 圖／藏逸拍賣會提供

【清同治 官窯青花纏枝蓮紋盤】 滿繪纏枝蓮，發色明艷。底書「大清同治年製」標準官款，胎細釉潤，晚清官窯經典。 圖／藏逸拍賣會提供

本次拍賣會特別跨界整合，涵蓋彩鑽、彩色寶石、古董瓷器與玉器 ，更首度推出兩件台灣極具稀缺性的房地產珍品，體現房產作為「生活藝術」的實踐，更是生活風格的典藏。也為這次南臺灣首次國際拍賣會，獻上高度整合的拍品，以回應高端收藏市場的多元配置需求。

【紫紅彩鑽鑽石戒】 GIA 0.37克拉紫紅彩鑽，色濃珍稀。歐式繁花設計配鑲黃粉鑽，成就頂級收藏級戒款。 圖／藏逸拍賣會提供

璀璨珠寶：由「寶石獵人」暨「藏逸拍賣會-首席拍賣官」李承倫大師嚴選，展出市場罕見的101.88克拉天然無燒錫蘭藍寶石-藍鵲造型鑽石胸針、全球十大的156克拉塔吉克斯坦尖晶石-鑽石套鍊、15顆共約38克拉的金綠玉-鑽石套鍊、全球不到百顆的稀珍紫紅彩鑽戒、1克拉艷彩黃綠彩鑽"螢火蟲"鑽戒及眾多珍稀瑰寶，讓頂級稀有資產規劃精準對焦投資標的，全面構築金字塔頂端客戶配置最濃縮也易流動性的財富。

【艷彩黃綠彩鑽"螢火蟲"鑽石戒】 1克拉Vivid Yellowish Green，色濃如螢火。VS1淨度極佳，放射設計閃耀靈動光芒。 圖／藏逸拍賣會提供

翫古遺珍：精選明清官窯、高古藏品、玉器珍玩、1930卡地亞 'LIGNE S' 古董寶石鐘，在時光流轉中感受東西方藝術的保值力與續航力。

【101.88克拉無燒藍寶藍鵲胸針】 GRS 斯里蘭卡百克拉巨型無燒藍寶。藍鵲造型結合火蛋白與玉石，博物館級藝術珍品。 圖／藏逸拍賣會提供

山海房產：山川微瀾—苗栗獅潭山林木屋：800坪獨一無二的自然環境與臨河的夢想以工藝與靜謐的禪意空間；海天一色—台北萬里海景獨棟建築：緊鄰著名翡翠灣的絕美海岸線 。這兩件拍品分別代表了極致的「山林」與「海洋」，特別適合追求高品質生活的藏家。

【山川微瀾 - 苗栗獅潭山林木屋】 全木造三層禪意建築，大露臺直面群山。集康養與度假功能，遠離塵囂的私人山林美術館。 圖／藏逸拍賣會/提供

【海天一色 - 台北萬里海景別墅】 翡翠灣海景第一排，具永久景觀權。歐式典雅裝潢，俯瞰無邊際海景，北海岸頂級資產典範。 圖／藏逸拍賣會提供

藝術品投資講座 : 由藏逸拍賣專家團隊，提供專業諮詢與解析珠寶、古董藝術品在經濟波動環境下，被視為「抗通膨的避險資產」的邏輯與市場走向。

活動日期：2026年5月16日（週六）

14:00 拍品預展

18:00 頂級饗宴

18:15 珠寶藝術品投資講座

19:00 正式拍賣

活動地點：高雄承億酒店27F（高雄市前鎮區林森四路189號）

入場方式：本場次全面採預約制：0901-322-558、0800-253-688