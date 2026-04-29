藏逸拍賣．南臺灣首場國際拍賣盛會 2026仲春 亞灣天際線的珍藏鑑賞與資產饗宴
當收藏不再只是擁有，而是一場關於珠寶、古董、藝術、生活美學等收藏鑑賞與資產配置的投資盛會，因為收藏的本質，是對時間價值的判斷；而時間也是最寶貴的無形資產。
2026年仲春，深耕台灣16年、掌握全球脈動的藏逸拍賣 ，誠摯邀請品味獨具又富藏於身的您，於5/16週六午後至夜晚，蒞臨承億酒店會場，在落日餘暉與城市燈火間 ，於極具私密性與華麗感的場域 ，體驗感官的極致禮遇，在頂級饗宴中交流收藏視野，見證知性鑑賞與感性收藏下的價值昇華。
本次拍賣會特別跨界整合，涵蓋彩鑽、彩色寶石、古董瓷器與玉器 ，更首度推出兩件台灣極具稀缺性的房地產珍品，體現房產作為「生活藝術」的實踐，更是生活風格的典藏。也為這次南臺灣首次國際拍賣會，獻上高度整合的拍品，以回應高端收藏市場的多元配置需求。
璀璨珠寶：由「寶石獵人」暨「藏逸拍賣會-首席拍賣官」李承倫大師嚴選，展出市場罕見的101.88克拉天然無燒錫蘭藍寶石-藍鵲造型鑽石胸針、全球十大的156克拉塔吉克斯坦尖晶石-鑽石套鍊、15顆共約38克拉的金綠玉-鑽石套鍊、全球不到百顆的稀珍紫紅彩鑽戒、1克拉艷彩黃綠彩鑽"螢火蟲"鑽戒及眾多珍稀瑰寶，讓頂級稀有資產規劃精準對焦投資標的，全面構築金字塔頂端客戶配置最濃縮也易流動性的財富。
翫古遺珍：精選明清官窯、高古藏品、玉器珍玩、1930卡地亞 'LIGNE S' 古董寶石鐘，在時光流轉中感受東西方藝術的保值力與續航力。
山海房產：山川微瀾—苗栗獅潭山林木屋：800坪獨一無二的自然環境與臨河的夢想以工藝與靜謐的禪意空間；海天一色—台北萬里海景獨棟建築：緊鄰著名翡翠灣的絕美海岸線 。這兩件拍品分別代表了極致的「山林」與「海洋」，特別適合追求高品質生活的藏家。
藝術品投資講座 : 由藏逸拍賣專家團隊，提供專業諮詢與解析珠寶、古董藝術品在經濟波動環境下，被視為「抗通膨的避險資產」的邏輯與市場走向。
活動日期：2026年5月16日（週六）
14:00 拍品預展
18:00 頂級饗宴
18:15 珠寶藝術品投資講座
19:00 正式拍賣
活動地點：高雄承億酒店27F（高雄市前鎮區林森四路189號）
入場方式：本場次全面採預約制：0901-322-558、0800-253-688
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