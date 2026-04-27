台灣生存戰略 新黨：直面未來 主動重啟談判

新黨由副主席李勝峯擔任召集人成立「三閤論壇」，廿五日在台北張榮發基金會舉辦第一場「二○二六台灣生存戰略研討會」，邀請包括曾代理民進黨主席的前立委張俊宏等各界人士與會討論。會中並發表「二○二六台灣生存戰略宣言」，強調面對國際與兩岸環境變化，要達到壯大台灣目標，我方應該直面未來，主動重啟談判，同時強化自身發展能力，作為布局與對話基礎。

李勝峯解釋，新黨一向主張兩岸應該和平交流、和平談判、和平統一，因此以「三和」與「山河」諧音為論壇命名。本次研討會延伸日前民主文教基金會的民調結果，以「入席或缺席」、「變與不變」及「和平或戰爭」為討論主軸。調查顯示，百分之五十點七受訪者支持正面討論統一議題，百分之五十七點五認為兩岸可透過談判尋求解決方案，另有百分之五十七點四認為和談不等同投降。李勝峯說，這些高於坊間既定想像的數據，顯示社會大眾面對戰爭風險升高，對於以對話降低衝突接受度有所提升。

擔任「入席或缺席」引言人的民主文教基金會董事長桂宏誠說，入席象徵爭取戰略主動權，若未能參與議題與規則形成，台灣可能在國際互動中處於不利位置。他並引述民調表示，一旦台海發生衝突時，美國將扮演何種角色，多數民眾持保留態度，顯示社會對既有安全依賴出現鬆動。報告人作家姜保真認為，兩岸問題長期被政治化處理，未能回到制度與現實層面思考，未來應以更務實方式推動對話。

第二場「變與不變」主持人、文化大學兼任講座教授楊泰順說，近年民調顯示，年輕族群對兩岸關係的態度出現轉變，較傾向透過談判爭取實際利益。藍濤亞洲公司總裁黃齊元分析產業與國際趨勢觀察，認為在全球格局變動下，台灣若持續依賴外部力量，將面臨更高不確定性，應思考更具主動性策略。

第三場「和平或戰爭」由李勝峯引言，他表示，面對當前國際與區域情勢變化快速，如果持續以既有思維應對，可能低估風險；台灣應重新檢視自身在區域中的位置，並思考如何降低衝突可能性。宜蘭大學教授陳復從文化角度指出，兩岸之間存在歷史與文化連結，應在此基礎上推動交流，相互理解對方立場。政大教育系退休教授周祝瑛則以前幾年兩岸教育與青年交流經驗為例，認為彼此互動有助降低誤判風險，對維持區域穩定具有正面效果。

與會專家學者普遍認為，台灣在未來發展上須同時兼顧安全、經濟與社會穩定，並在不同選項間進行理性評估。主辦單位表示，期盼透過研討，促進社會大眾面對真實國際局勢、兩岸關係的關鍵議題，為未來政策與公共對話提供更多參考。