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憂《兒托法》侵犯隱私 教保團體立院前抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教保團體26日在立法院前抗議，呼籲《兒托法》應保障隱私、確保家長同意與調閱要有限度。（中央社示意圖）
教保團體26日在立法院前抗議，呼籲《兒托法》應保障隱私、確保家長同意與調閱要有限度。（中央社示意圖）

「《兒托法》缺少對兒童隱私保障、家長的同意權，以及影像調閱的比例原則，應暫緩公布！」多個教保團體26日在立法院前抗議，《兒托法》三讀通過雖值得肯定，但兒童影像上傳與調閱應需要家長同意，且調閱者僅限事業主管機關或司法人員。教團擔心，若沒有相關限制，托嬰中心教師照護幼兒恐更加困難。

加劇兒少不信任感

多個教保團體26日在立法院群賢樓外表達訴求。教保團體聯合聲明指出，對政府制定《兒托法》雖表示肯定，但法規應避免全面即時監控，確保幼兒生活不受不當侵擾、影像上傳與調閱必須以家長書面同意為前提，且調閱者限於事業主管機關或司法人員，僅在具體事證或調查需要時方可調閱，並建立分級管制制度，確保有紀錄、有責任人，避免濫用。

中華孕嬰童教保聯合總會的總會長蔣叔融直言，托嬰中心現場的影像，很多都是孩子在更換尿布或衣物時的裸露畫面，且托嬰中心的監視器議題早在109年就有，如果真的是因為剴剴案，不應該只懲罰托嬰中心。蔣叔融擔心，這恐造成家長與機構的對立，更加劇孩子不信任感，「難道以後只要遇到什麼事情，全部都要用影像來舉證嗎？」

老師疏離不利托育

「法律這樣定，我們可能會罷工！」，蔣叔融強調，法規完全沒有尊重托嬰中心，若老師因為影像外洩一直覺得沒有安全感，照顧孩子時什麼都不敢碰，對孩子會是完全情感漠視，這對托育工作是非常危險。她甚至呼籲總統賴清德暫時停止公布法案，因為這當中有太多違反國際條約和憲法的地方。

家長團體也表示，監管雲恐將孩子換尿布、脫光光的影像被上傳，而這些影像流向即便是家長也完全一無所知，難保未來不會有一天影像外流，當這些監管雲影像外流被孩子看見時，作為家長要怎麼向孩子交代？倘若該法規真的上路，恐導致家長不敢再生，加劇少子化危機，呼籲政府不要再跟家長作對。

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