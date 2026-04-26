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聯合報一周大事 4月19日~25日
國內
21日：總統府宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程暫緩。
23日：金管會宣布，即日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資單一公司股票的上限，從基金淨資產價值的百分之十提高到百分之廿五。
23日：中國大陸高德地圖App開放台灣地區下載，數發部表示，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用。
國際
20日：美國和菲律賓自展開代號「肩並肩」的年度大規模聯合軍演，日本首次正式參演。
23日：美國總統川普在白宮橢圓辦公室舉第二輪以黎談判中宣布，以黎停火將延長三周。
23日：「華納兄弟探索」（WBD）宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。
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