聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事 4月19日~25日

聯合報／ 本報訊

國內

21日：總統府宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程暫緩。

23日：金管會宣布，即日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資單一公司股票的上限，從基金淨資產價值的百分之十提高到百分之廿五。

23日：中國大陸高德地圖App開放台灣地區下載，數發部表示，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用。

國際

20日：美國和菲律賓自展開代號「肩並肩」的年度大規模聯合軍演，日本首次正式參演。

23日：美國總統川普在白宮橢圓辦公室舉第二輪以黎談判中宣布，以黎停火將延長三周。

23日：「華納兄弟探索」（WBD）宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。

總統府 三國 賴清德

延伸閱讀

3國受北京指使阻賴總統出訪 美議員促華府追究責任

府：專機依程序取得飛航許可 航權未批准的說法不實

股東點頭 華納兄弟3.5兆併入派拉蒙

賴總統出訪遭取消飛航許可出現羅生門？張競：模里西斯稱從未同意申請

相關新聞

聯合報一周大事 4月19日~25日

國內

歷史上的今天／1961年紀念詹天佑 于右任為銅像揭幕

1961年4月26日，工程界人士5百餘人上午在台北市中山堂光復廳集會，紀念中國工程界前輩詹天佑博士誕生百週年，並由時任監察院長于右任為詹氏銅像揭幕。黃季陸、李石曾等多人蒞臨觀禮。大會由時任交通部長沈怡博士主持，與會人員首先向詹天佑博士遺像默念一分鐘，繼由沈部長報告詹氏致力於鐵路建設事蹟。

歷史上的今天／1958年中影總經理交接 新任大有來頭

1958年4月25日，中央電影公司新任總經理王星舟與卸任總經理李葉進行交接典禮，上午在博愛路該公司舉行，由時任董事長戴安國主持， 總經理王星舟發表簡單談話表示，今後當本群策群力集思廣益方式，有計畫的發展「中影」業務。

逾250位學者專家連署聲明 呼籲停止興建名間焚化爐

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，超過250位學者專家發出連署聲明，多位專家學者今舉行記者會公布連署聲明內容，提出反對設置論點，並呼籲縣長許淑華重新審視此項決策，遵守程序正義並停止缺乏共識的環評程序。

立院三讀娛樂稅法修正草案 演唱會、球賽票價可望調降

立法院院會今天正式三讀通過「娛樂稅法部分條文修正草案」，未來看電影、演唱會與演唱會、舞蹈、音樂演奏、技藝表演、戲劇、各類體育賽事如職棒、職籃等競技比賽全面免稅，舞廳與舞場由原本的100%調降至50%，KTV、電子遊戲機、高爾夫球場等項目的稅率上限亦同步下調，並授權各直轄市、縣（市）政府得視財政狀況，自行公告停徵其餘項目的娛樂稅，預期未來民眾觀看電影、演唱會或球賽時票價將不再包含娛樂稅，將帶動主辦城市的觀光與周邊經濟效益。

彈劾賴清德總統投票日確定 5月19日立院記名表決

•立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。