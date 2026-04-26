聯合報一周大事 4月19日~25日

立法院院會今天正式三讀通過「娛樂稅法部分條文修正草案」，未來看電影、演唱會與演唱會、舞蹈、音樂演奏、技藝表演、戲劇、各類體育賽事如職棒、職籃等競技比賽全面免稅，舞廳與舞場由原本的100%調降至50%，KTV、電子遊戲機、高爾夫球場等項目的稅率上限亦同步下調，並授權各直轄市、縣（市）政府得視財政狀況，自行公告停徵其餘項目的娛樂稅，預期未來民眾觀看電影、演唱會或球賽時票價將不再包含娛樂稅，將帶動主辦城市的觀光與周邊經濟效益。

2026-04-24 12:24