快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

英國代表出席時尚革命開幕 讚台灣紡織永續發展決心

中央社／ 台北24日電

英國駐台代表包瓊郁今天出席2026台灣時尚革命開幕派對時表示，台灣超過60%的紡織品研發都集中於環保技術，台灣紡織業以驚人的創新速度表明了決心與責任，也表明永續時尚並非小眾領域。

2026 Fashion Revolution Taiwan（2026台灣時尚革命）晚間在永續百貨舉辦開幕派對，邀請包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、環境部資源循環署長賴瑩瑩等人出席。

包瓊郁致詞表示，小時候其實不太在意自己穿什麼，直到青少年時期，正當快時尚（fast fashion）一詞流行時，她也開始大量購買衣物，同時思考汙染、能源消耗、勞工權益等議題，但這與她當時的消費行為格格不入，直到2013年孟加拉成衣工廠大樓拉納廣場（Rana Plaza）倒塌造成超過1100人喪生，她才意識到製衣者是誰，而當時「時尚革命」（FashionRevolution）運動因此誕生。

包瓊郁指出，時尚革命的核心宗旨是讓人們思考「我的衣服是誰做的」，台灣一直名列世界十大紡織品出口國，如今再次處於全球供應鏈的核心位置，產業正發生翻天覆地的變化，台灣超過60%的紡織品研發都集中在環保技術，再生紡織品占全部紡織品的25%，台灣政府的目標是2030年有50%的出口紡織品為永續產品。

包瓊郁提到，並非所有政府的目標都能實現，而台灣紡織業以驚人的創新速度表明決心和責任感，表明永續時尚並非小眾領域，她一直相信台灣有能力優化生產，也聽說表現很好，她也在台灣看到真正關心環境並願意挺身而出的人，期盼眾人都能身體力行改變，成為台灣時尚革命的一部分。

賴瑩瑩告訴中央社記者，台灣時尚界推動永續時尚，也加入了由英國發起的時尚革命運動，除了產業界朝向永續方向，政府也推動「資源循環推動法」，目前正在立法院審議，希望未來不管是政府或是產業，都可以共同努力。

主辦單位指出，Fashion Revolution是全球最大的永續時尚公民運動，每年在4月24日（孟加拉成衣工廠倒塌紀念日）前後，號召世界各地重新思考「我們穿的衣服從哪裡來、由誰製作、對環境與社會造成什麼影響」，2026 Fashion Revolution Taiwan集結設計師、品牌創辦人、研究者與行動者，於24至26日透過市集、講座、交流小聚與對談，邀請民眾加入改變時尚產業的行列。

英國

延伸閱讀

綠色行動力論壇／國發會副主委高仙桂：供電韌性 首要課題

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

新北考古季開跑 台韓海洋文化特展登場

相關新聞

84年舊制走入歷史 立法院三讀廢電影、藝文表演、競技活動娛樂稅

立法院院會今三讀修正通過娛樂稅法，刪除電影、藝文表演及競技活動等課徵項目，保留舞廳、舞場、高爾夫球場及其他經財政部公告者，且增訂可由地方政府是產業發展、財政狀況，經當地民意機關通過，停徵娛樂稅項目。

逾250位學者專家連署聲明 呼籲停止興建名間焚化爐

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，超過250位學者專家發出連署聲明，多位專家學者今舉行記者會公布連署聲明內容，提出反對設置論點，並呼籲縣長許淑華重新審視此項決策，遵守程序正義並停止缺乏共識的環評程序。

立院三讀娛樂稅法修正草案 演唱會、球賽票價可望調降

立法院院會今天正式三讀通過「娛樂稅法部分條文修正草案」，未來看電影、演唱會與演唱會、舞蹈、音樂演奏、技藝表演、戲劇、各類體育賽事如職棒、職籃等競技比賽全面免稅，舞廳與舞場由原本的100%調降至50%，KTV、電子遊戲機、高爾夫球場等項目的稅率上限亦同步下調，並授權各直轄市、縣（市）政府得視財政狀況，自行公告停徵其餘項目的娛樂稅，預期未來民眾觀看電影、演唱會或球賽時票價將不再包含娛樂稅，將帶動主辦城市的觀光與周邊經濟效益。

彈劾賴清德總統投票日確定 5月19日立院記名表決

•立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

中正一女警產後身亡 賴總統靈前致意 盼孩子平安度過難關

台北市警局中正一分局女警陳芊雯產後不幸身亡。賴清德總統透過臉書表示，他赴靈前捻香致意，醫療團隊會全力照護陳芊雯的女兒安安，期盼孩子平安度過難關。

台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」 環團法院聲請四接停止執行

台電四接開發案去年2月爭議聲中通過環評，因廠內土壤汙染，基隆市政府去年9月公告為「整治場址」，暫停開發。守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等今天到台北高等行政法院提出四接停止執行聲請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。