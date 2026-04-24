英國代表出席時尚革命開幕 讚台灣紡織永續發展決心

英國駐台代表包瓊郁今天出席2026台灣時尚革命開幕派對時表示，台灣超過60%的紡織品研發都集中於環保技術，台灣紡織業以驚人的創新速度表明了決心與責任，也表明永續時尚並非小眾領域。

2026 Fashion Revolution Taiwan（2026台灣時尚革命）晚間在永續百貨舉辦開幕派對，邀請包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、環境部資源循環署長賴瑩瑩等人出席。

包瓊郁致詞表示，小時候其實不太在意自己穿什麼，直到青少年時期，正當快時尚（fast fashion）一詞流行時，她也開始大量購買衣物，同時思考汙染、能源消耗、勞工權益等議題，但這與她當時的消費行為格格不入，直到2013年孟加拉成衣工廠大樓拉納廣場（Rana Plaza）倒塌造成超過1100人喪生，她才意識到製衣者是誰，而當時「時尚革命」（FashionRevolution）運動因此誕生。

包瓊郁指出，時尚革命的核心宗旨是讓人們思考「我的衣服是誰做的」，台灣一直名列世界十大紡織品出口國，如今再次處於全球供應鏈的核心位置，產業正發生翻天覆地的變化，台灣超過60%的紡織品研發都集中在環保技術，再生紡織品占全部紡織品的25%，台灣政府的目標是2030年有50%的出口紡織品為永續產品。

包瓊郁提到，並非所有政府的目標都能實現，而台灣紡織業以驚人的創新速度表明決心和責任感，表明永續時尚並非小眾領域，她一直相信台灣有能力優化生產，也聽說表現很好，她也在台灣看到真正關心環境並願意挺身而出的人，期盼眾人都能身體力行改變，成為台灣時尚革命的一部分。

賴瑩瑩告訴中央社記者，台灣時尚界推動永續時尚，也加入了由英國發起的時尚革命運動，除了產業界朝向永續方向，政府也推動「資源循環推動法」，目前正在立法院審議，希望未來不管是政府或是產業，都可以共同努力。

主辦單位指出，Fashion Revolution是全球最大的永續時尚公民運動，每年在4月24日（孟加拉成衣工廠倒塌紀念日）前後，號召世界各地重新思考「我們穿的衣服從哪裡來、由誰製作、對環境與社會造成什麼影響」，2026 Fashion Revolution Taiwan集結設計師、品牌創辦人、研究者與行動者，於24至26日透過市集、講座、交流小聚與對談，邀請民眾加入改變時尚產業的行列。