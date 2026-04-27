《彭淮南回憶錄》後記：為歷史做見證的責任

彭淮南擔任央行總裁20年，在中央銀行史上在位最長，超越俞國華的15年。彭淮南私下曾與有榮焉地向我表示，他與俞國華有頗多相同之處，例如都曾待過中央信託局、中國銀行(中國國際商銀、兆豐銀行前身)，以及長期擔任央行總裁。

1972年1月10日，我以考試院高考經濟分析人員榜首之姿，分發至央行經研處服務；當時彭淮南是經研處副處長，沒多久，他即升至處長、外匯局長，再到副總裁；之後，外放擔任中央信託局理事主席、中國國際商業銀行董事長。1998年2月6日，央行總裁許遠東不幸在大園空難殉職，短短10天，2月16日，彭淮南即由李登輝總統欽點，臨危受命接任央行總裁。我的42年職場歲月都在央行，除了在經研處與他共事的那些年外，在他回鍋擔任央行總裁的20年任內，忝為重要的核心幕僚，幾乎無役不參，革命感情自不待言。

2018年2月26日，彭淮南卸下央行總裁大位，也結束長達51年9個月的公職生涯。面對瞬息萬變的金融情勢，前金管會主委胡勝正當時有感而發，「希望能夠複製一個彭淮南」；卸任後的彭淮南，婉謝外界的高薪邀約，僅擔任央行無給職顧問，清廉自持的情操不言可喻。我於2024年1月16日自央行屆齢退休，並獲楊金龍總裁聘為央行顧問，在顧問室與彭淮南更是朝夕相處，他的所言所行，益發讓我欽佩！對於彭淮南，根據我的所見所聞所思，他的確是「平凡中見不平凡」的典範。

這本回憶錄的主要訴求：為歷史做見證

許多人早勸進彭淮南寫回憶錄，但他自認平凡一生，沒有傲人的成就，不曾起心動念；最後說動他的是聯合報社長游美月，理由是他有責任為歷史做見證。

《永遠的銀行員》回憶錄，由彭淮南口述，我負責執筆，另請經濟日報資深記者張正擔任文字協力。回憶錄歷時二年多完成，全書(不含附錄)總字數達25萬字，因此分上下二册，以套書的方式出版。值得一提的是，為了讓這套書呈現高規格的質感，聯經出版社不惜成本，全書採用全彩印刷；此外，為了方便大家珍藏，更貼心提供精美書盒。這套書讓人愛不釋手，但彭總裁很關心訂價是否合理？一再叮嚀出版社陳芝宇總經理，不要賣太貴。另據我瞭解，彭總裁自這本回憶錄所得的版稅收入，將捐給公益慈善團體；他樂善好施、扶危濟困的精神，再次展露無遺！

彭總裁找我執筆寫回憶錄，雖然衆人認為這是我的莫大榮幸，但其實伴隨而來的並不是雀躍，而是龐大的壓力。我與彭總裁的個性本就大不相同，我性喜高調、下筆鮮活，主張大是大非；而彭總裁為人低調、口述平實，力主隱惡揚善。由我執筆，要調和這二種截然不同的調性，一開始就有難度。

撰寫這本回憶錄的過程中，彭總裁三番兩次要求我，絕對不要得罪人；但我認為，回憶錄應本於事實，以如椽之筆傳世。寫作期間，果不其然出現不少爭執(許多我認為該放的，他不想放；我認為該具名，他不想具名；我認為該放大檢視的，他只想輕描淡寫。凡此種種，不勝枚舉)，甚至僵持不下，為此還曾驚動彭夫人；待初稿完成，仍然硬生生再被删掉不少原已獲他同意放入的內容，對我而言不無遺憾。

我信奉敘事經濟學(Narrative Economics)，相信故事比統計數字有力量，一本引人入勝的回憶錄，應該要以說故事的方式來呈現。過去我在教學時，總喜歡跟學生講彭總裁的小故事，來呼應相關的貨幣金融知識，學生們研習時都興趣盎然；彭總裁這本回憶錄，執筆時雖然無法讓我盡情揮灑說故事，但終能讓我一償所願地敘事一番。

央行獨立性的二三事

有論者認為，1979年修正通過的《中央銀行法》第1條，將央行由原隸屬總統府改隸屬行政院後，已損及央行的獨立地位。其實，央行係政府部門的一份子，無法獨立於政府之外。基於這樣的認知，央行總裁謝森中時代即強調，央行不可一味主張獨立性，否則即為孤立(isolation)。他認為，《中央銀行法》係經民主程序由民意機構立法及修訂，央行必須在《中央銀行法》的範圍內運作，如何得以脫離於政治民意之外？再者，貨幣政策實為一國整體經濟政策中的重要環節，如僅關注單一物價穩定目標，完全不考慮其他政策部門之協調，恐非國家之福。彭淮南對央行獨立性的看法，與謝森中極為類似；例如，他曾多次援引美國Fed的觀點，「央行應是維持在政府部門內的獨立性」(The Central Bank Is Independent Within The Government)。

另根據1979年修正通過的《中央銀行法》第6條，央行理事會的主要職權為：有關貨幣、信用及外匯政策事項之審議。鑒於「審議」乙詞並不明確，為免引起爭議，危及央行法理上的獨立性(de jure independence)，彭淮南任內責成央行法務室主任許明夫進行修法，並於2011年4月修正通過，明定有關貨幣、信用及外匯政策事項之審議及核定為央行理事會之職權。

此外，主要國家(如美國、歐元區、日本、中國大陸等)目前都禁止央行在初級市場直接承購政府債券。我國《中央政府建設公債及借款條例》，亦於1991年7月29日增訂第9-1條：中央銀行不得承受本公債之發行及不得承貸本借款；但經行政院送經立法院決議准予承受及承貸者，不在此限。不惟如此，央行國庫局在彭總裁的指示下，於2014年11月20修正、2015年1月1日生效通過的《財政部委託中央銀行代理國庫契約》，明訂央行國庫總庫經管之國庫存款，除非因國家遭遇緊急危難或重大變故，致當日支付總數超過結存數而發生不敷支付情事，其超過之數，方可由央行先行臨時墊借，撥入國庫存款戶內支付。

以上說明，在在顯示，經由彭總裁主動地進行修法，央行法理上的獨立性並不低。若干質疑央行法理上的獨立性不高的人士，多半是未能檢視其他的法律所賦予央行不受政治凌駕的規範。

彭總裁常謂：徒法不足以自行，央行只有法理上的獨立性還不夠，事實上的獨立性(de facto independence)更重要。

台灣央行事實上獨立性如何？我先來援引一下彭總裁的現身說法。

彭總裁任內曾多次主動提及府院對央行獨立性的尊重，例如2013年7月28日，央行發布新聞稿指出，「近年來，總統及行政院長均尊重央行理事會行使貨幣及外匯政策的職權，從未對央行下指導棋；馬總統如是，陳前總統及李前總統亦復如此」；2016年3月10日，他在列席立法院財政委員會作業務報告時再指出，「過去十八年來，我歷經十幾位行政院長以及三位總統，這些長官一向尊重中央銀行的理事會依中央銀行法行使職權，我非常感謝他們」。

接著，我再來說三個鮮為人知的小故事。

陳水扁總統時代的游錫堃內閣，在2004年9月30日央行理監事聯席會開會前夕，經建會主委胡勝正先在會前以天空中的烏雲為喻，暗指升息對經濟成長不利；財政部長林全、經濟部長何美玥則聯手在央行理事會會議欲阻止央行升息。最後，彭淮南主張要全體理事投票表決，阻止升息之議才作罷。歷經此事，我向彭總裁獻策，政府代表參與貨幣政策決策會議固然有助於政策搭配(policy mix)，但為避免行政部門干預貨幣政策決策，或應透過修改《中央銀行法》，廢止政府代表的投票權。

馬英九總統任內，聽說有某任閣揆曾透過其閣員傳話給彭總裁，「可否在升息前事先告知？」彭總裁認為，此舉業已損及央行獨立性，因此斷然拒絕。其實，據前總統府副秘書長羅智強透露，馬總統對彭淮南的信任程度，幾乎已到言聽計從的地步；2024年9月21日，他在電視政論節目中公開指出，「馬英九總統任內十分信任彭總裁的專業意見，未曾干預央行獨立性。」

蔡英文總統又是如何看待央行獨立性呢？2016年2月25日，民進黨總統當選人蔡英文與台中機械業相關產官學者座談。據轉述，蔡英文在會中指出，在體制上，央行要有獨立性、必須尊重；出口製造產業對匯率有所期待，但在要求央行的同時，要創造一個總體環境空間，讓彭總裁有彈性調整的空間；蔡英文也在會中承諾，不會對匯率問題不管，讓業者孤單。台灣機械公會理事長柯拔希表示，聽到蔡英文當場允諾不會放任匯率影響產業發展，讓業界「在寒冬中感到振奮與溫暖」。

當媒體記者詢問央行對此事的看法時，央行表示，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但2015年底理監事會議決議，由於各國總體經濟政策不確定性，導致國際金融市場動盪不安，影響台灣匯市的波動，央行本於職責，會適時維持外匯市場的秩序；至於總統當選人與機械公會關於匯率政策的討論，央行不評論。

這件事餘波盪漾。2016年2月27日(星期六)一大早彭淮南就召開內部會議，只見彭淮南手上拿一疊剪報走進會議室，得意地表示，蔡英文總統辦公室昨日已澄清指出，蔡總統是說匯率問題不能單怪央行，並未表示要和央行交換意見。我問起，莫非是您透過管道要蔡英文總統尊重央行獨立性。彭淮南斬釘截鐵地回說：「沒有！」不過，他語帶玄機地表示，好友民進黨智庫董事長陳博志，上個星期五已要求民進黨新科立委不要亂扯匯率問題。

很清楚自己想做什麼、不想做什麼

證嚴法師《靜思語》：「為所應為，為所當為，而不是為所欲為。」彭淮南是具體的實踐者，他不只一次提到：「央行雖是獨立行使職權，但個人常告訴同仁，獨立機關並不能「為所欲為」，而應「為所當為」。人必自尊，而後人尊。」

根據《中央銀行法》，中央銀行的經營目標為：促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定，以及在上述目標範圍內，協助經濟發展。多年來，彭總裁本於「為所當為」的信念，領導央行採取妥適的貨幣、信用、外匯政策，以及針對性的總體審慎措施，有效維持新台幣的購買力，促成台灣的物價穩定及金融穩定，並協助經濟成長。

彭淮南憂國憂民，「天佑台灣！」這句話，常常脫口而出。基於對鄉土的熱愛，即使並非央行主管的業務，例如健全財政改革，他也都熱心協助。馬前總統即回憶到，在他擔任台北市長時，有一次列席行政院院會，聽到彭淮南發言，對台北市河川問題提出建議，當時他很驚訝，也很佩服，因為在官場，很少人願意「管別人閒事」，怕出言賈禍。「彭的空谷足音，是真正熱愛這塊土地，真誠提出建言。」此後，馬前總統對彭總裁就特別敬重。彭淮南也非常關心台灣的產業發展，主張「產業是根、金融是葉」；在此一原則下，他除大力協助推動金融產業的發展外，對於半導體業的發展、離岸風電的財務規劃等重大議案，不管在任內或卸任後，也都持續向層峰獻策。

彭淮南喜歡閱讀，他不但自己閱讀，覺得重要的書籍、文章，也會分送給相關同仁參考。2012年新春前夕，他送給我哈佛大學經濟學教授曼昆(N. Gregory Mankiw)最新版的《總體經濟學》，我曾半開玩笑向他抱怨，哪有人新春送書的，難道要我輸光光。央行同仁、朋友都很佩服，已年逾85歲的彭淮南，依然像海綿一樣每天不間斷地吸收資訊，就算是近來最熱門的穩定幣(stablecoin)，他也要找央行同仁來問問清楚。他個人就是「活到老學到老」的最佳寫照，頭腦非常的年輕。他重視研究，任內研究是決策的基礎，卸任後仍持續研究不間斷。

《易經》：「德不配位，必有災殃：德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」彭淮南自1998年2月26日起擔任央行總裁，一直到2018年2月25日卸任為止，經歷4位總統、15任閣揆，3次政黨輪替。長達20年的任期間，多次傳出被徵詢出任行政院副院長、院長，乃至於邀請擔任副總統候選人，以及參選總統的傳聞；不過，彭總裁始終不為所動，多次公開表明：央行總裁是最後一項公職。當旁人不斷勸進時，彭淮南總是自謙地表示「德不配位」，顯見他有「不為」的大智慧。馬前總統在《八年執政回憶錄》中也提到，他曾多次徵詢彭淮南出任閣揆的意願，但都被婉拒。多年後馬前總統回想此事，認為彭淮南很不簡單，「他很了解自己，知道哪些才是自己想做、願意做、也有把握做的事，不輕易動搖，相當有智慧，讓人敬佩！」

彭淮南對國家的貢獻深受國內外肯定，除獲頒代表國際間中央銀行圈最高榮譽的「中央銀行業終生成就獎」外，也接受母校(台北大學、美國明尼蘇達大學)及國立清華大學等校所頒授的榮譽博士，而讓他最感榮耀的則是任期內四位總統對他的信賴。當被我問及，多年來是什麼樣的原因驅動他一往直前？「那就是使命感與國人的鼓勵！」彭淮南回答。

有圖有真相，沒圖也有故事

這本回憶錄中，彭總裁在新竹商校求學時的照片得來不易。我曾去電新竹商校圖書館，請其提供該校高級部第十屆(民國46年7月)畢業紀念冊，彭淮南正是這屆的畢業生；說巧不巧，新竹商校歷屆畢業紀念冊中，就唯獨那本不翼而飛。據該校圖書館人員表示，數年前曾有某媒體前來翻拍彭淮南的高中畢業照，之後在架上就看不到那本了。

我原本對這張照片已不抱太大希望，沒想到彭總裁的昔日同窗黃隆鉅老先生，竟能在回憶錄付梓前的最後一刻，自家中找到這本塵封已久的畢業紀念册。這真得多虧我的大學老師、彭總裁的舊屬─前中國商銀副總經理胡勝益。胡勝益跟我及彭總裁都已失聯多年，據他說，退休後在黃隆鉅兒子開的太陽能光電公司擔任顧問；冥冥中，不久前才陰錯陽差跟我聯絡上，在他的鍥而不捨協助之下，終能獲得這張寶貴照片。

至於彭總裁與前Fed主席柏南克(Ben Bernanke)的合照，甚至於還有一張未曾流出，彭總裁當面嗆聲柏南克的照片，最終卻都因授權問題，而決定不放入回憶錄中。其實，彭總裁與國內外政要、名人的合照不計其數，這二張再平凡不過的照片，雖然大家無緣親睹，但當時彭總裁嗆柏南克「Fed不該以鄰為壑」的鏡頭，可一點都不含糊。

同樣的，彭淮南曾公開嗆董建華「台灣與香港不一樣」的鏡頭，即使年代久遠已找不到這張照片，但這是他反對「一國兩治」值得傳誦的故事。回顧1997年11月22日，在加拿大溫哥華舉行的首屆亞太經濟合作會議(APEC)執行長高峰會(CEO Summit)，彭淮南與國內多位企業界人士亦受邀出席。香港特區行政長官董建華演講時說，香港一國兩制推動得好，「將是台灣的好榜樣」後，彭淮南隨即舉手發言說：「我是來自台灣的彭准南，我想要說的是『台灣與香港不一樣，我們不接受一國兩制』。」他當場挑戰董建華的膽識，國人都不禁豎起大拇指。

提到膽識與勇氣，彭淮南最為人所稱道的，莫過於亞洲金融危機期間，斷然決定關閉新台幣無本金交割遠期外匯(NDF)市場。彭淮南關閉新台幣NDF，曾引發某媒體記者大力批判他開自由化倒車，就連老長官郭婉容也不怎麼認同。彭淮南表示：「我作為一個中央銀行總裁，明知有這一個大漏洞卻不做防堵，怎麼對得起國家。」「我知道會有人罵我，但為維持市場紀律，我告訴自己勇敢一點，不能怕！」

當時李登輝總統請辦公室主任蘇志誠轉告：「對的事情就繼續做下去。」

已故中研院院士朱雲漢曾於2013年撰文推崇彭淮南的高瞻遠矚，他並提及，「在亞洲金融危機期間批評彭總裁停止國內法人辦理NDF交易有違自由化的記者，在升任為總編輯後，於2009年公開在專欄上向彭總裁道歉，坦承其當時太過天真、太過相信華爾街人士的說法。」

那位總編輯以斗大標題：「報告彭總裁：我錯了！」公開道歉。「認錯需要極大勇氣，」彭淮南欣慰地表示。