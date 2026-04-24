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84年舊制走入歷史 立法院三讀廢電影、藝文表演、競技活動娛樂稅

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院院會今天正式三讀通過「娛樂稅法部分條文修正草案」，立法院長韓國瑜（圖）敲下議事錘，未來看電影、演唱會與演唱會、舞蹈、音樂演奏、技藝表演、戲劇、各類體育賽事如職棒、職籃等競技比賽全面免稅。記者許正宏／攝影
立法院院會今天正式三讀通過「娛樂稅法部分條文修正草案」，立法院長韓國瑜（圖）敲下議事錘，未來看電影、演唱會與演唱會、舞蹈、音樂演奏、技藝表演、戲劇、各類體育賽事如職棒、職籃等競技比賽全面免稅。記者許正宏／攝影

立法院院會今三讀修正通過娛樂稅法，刪除電影、藝文表演及競技活動等課徵項目，保留舞廳、舞場、高爾夫球場及其他經財政部公告者，且增訂可由地方政府是產業發展、財政狀況，經當地民意機關通過，停徵娛樂稅項目。

現行娛樂稅法規定，娛樂稅課徵項目包括電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者，且電影課徵娛樂稅最高不得超過60%，演唱會不得超過30％，各項競技比賽不得超過10%、高爾夫球場20%、舞廳100%、其他50%等。

三讀通過條文，刪除電影、藝文表演及競技活動等課徵項目，保留舞廳、舞場、高爾夫球場及其他經財政部公告者，且增訂可由地方政府是產業發展、財政狀況，經當地民意機關通過，停徵娛樂稅項目。此外，三讀條文調降舞廳、舞場娛樂稅最高不得超過50%、其他提供娛樂設施者降至25%，維持高爾夫球場20%。

民進黨立委林楚茵表示，朝野一致達成共識三讀通過娛樂稅法，代表把84年舊制度走入歷史，未來看電影、展覽、看球賽都不會課稅，符合全民方向、支持文化發展，全民文化運動不再是奢侈行為。

國民黨立委張智倫說，感謝朝野立委一同支持娛樂稅法修正，過去政府一方面支持文化、競技活動，卻用過時的稅法課稅，左手給補助右手收稅款，自相矛盾。他期待，未來業者將免徵娛樂稅反映在票價、服務上，讓消費者受惠。

民眾黨立委劉書彬說，娛樂稅修法核心是還利於民，聽演唱會、看電影、體育競賽已是全民剛性需求，且授權地方是需求停徵，讓地方更有彈性爭取國際巨星、大型賽事。他們將持續監督，讓免徵的項目，能夠反映在票價上，全民共享修法成果。

立法院 電影 財政部

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