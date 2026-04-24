逾250位學者專家連署聲明 呼籲停止興建名間焚化爐

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，超過250位學者專家發出連署聲明，多位專家學者今舉行記者會公布連署聲明內容，提出反對設置論點，並呼籲縣長許淑華重新審視此項決策，遵守程序正義並停止缺乏共識的環評程序。

東吳大學社會學系副教授何撒娜表示，這份連署在短短四天內，就已經收到超過200位來自海內外不同單位的學者專家連署，顯示名間鄉焚化爐已成為全國學界高度關心的重要議題。名間鄉不只是重要的茶鄉，更是重要的農業核心區，在當前地緣政治緊張、糧食安全提升至國家安全層次的情況下，維持農業生產的永續性至關重要，南投縣政府不應該做出威脅國家糧食安全與特定農業區完整性的決策。

前明道大學講座教授兼校長陳世雄指出，南投縣政府執意在名間鄉興建每日處理500公噸垃圾的焚化爐，存在重大爭議與潛在風險。南投縣是農業縣，以茶葉為主的農業初級生產（未含加工及觀光）佔GDP21%，農民佔就業人口的42%；更有超73%以上的GDP直接或間接與「土地環境品質」相關。

陳世雄說，全世界先進工業國家都把保護農地和食品安全當成國家安全第一要務，不讓農民污染破壞農地的永續性；南投縣政府卻反其道而行，帶頭破壞名間鄉整體優良農地。尤其該案選址於特定農業區，違反「農業用地應避免影響生產環境完整」原則。名間鄉好山好水，配合有機農業促進法，可望建設成為全國典範的「有機農業示範鄉」，希望南投縣政府能懸崖勒馬，停止錯誤政策。

國立台北藝術大學博物館研究所特聘副教授兼所長黃貞燕指出，聯合國糧農組織推動「世界重要農業遺產系統」，目前全球已有104個地區獲得認定，亞洲茶鄉是其中最受重視的類型。中國、日本、韓國，都已有茶鄉獲得國際社會的正式肯定，台灣的茶完全具備這樣的條件，是台灣在國際間重要的軟實力，名間埔中茶更被南投縣登錄為無形文化資產。

法國高等社科院政治人類學研究中心附屬研究員楊豐銘說，台灣農業長期不受重視，甚至往往以發展之名被犧牲、被剝削，務農之家無法維持生活所須，必須透過其他工作來維持生計。歐盟的「共同農業政策」視農業為提升社會、文化與環境多元價值的「共有財」。透過制度、農民、土地、市場、產品之間共生共榮的平衡，保障農地的完整性、提高農業所得，努力以國家之力來推廣自己農產品到世界各地。農業是國家與縣政永續發展的「共有財」，呼籲縣政府收回不適政策，從公共利益放長線。

連署聲明強調，身為長期關注環境永續、社會公義與文化發展之學者，對近期南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐之計畫，表達深切憂慮與嚴正關切。名間鄉不僅是台灣重要的農業核心區，更承載深厚的族群與產業文化；焚化爐的設置，勢必對當地居民健康、環境生態及永續產業鏈造成不可逆的負面衝擊。