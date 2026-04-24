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天災救助跟不上氣候變遷 綠委促檢討災害救助辦法

中央社／ 台北24日電

多位民進黨籍立委今天舉行記者會表示，面對氣候變遷衝擊加劇，農業災損型態已從單一極端氣候，轉變為病蟲害擴散、野生動物危害等多重風險，要求中央檢討現行農業天然災害救助辦法，將非天然災害及複合型農損納入評估。

民進黨立委賴惠員、鍾佳濱、陳素月、蔡易餘、徐富癸上午在立法院舉行「農業部重新檢討天災救助認定標準」記者會。

賴惠員表示，病毒性病害、猴害等非天然災害，早已不能靠技術輔導就能根除，天災救助制度絕對不能侷限在傳統天災，政府應該儘速檢討農業天然災害救助辦法及相關作業要點，將環境條件所誘發的複合型農損也納入評估。在制度未改變前，應先以專案方式協助處理。

鍾佳濱指出，除了天然災害救助辦法應做全盤檢視，將目前農損勘災的認定標準，從單一因果轉向環境關聯。其次，農政單位也不要忽略救助辦法只是一個補助，根本核心還是要透過農業保險，將農民承受的氣候變遷災損透過金融制度安排，讓損害不要由農民承擔，這部分需要極端氣候數據資料，並與農損的損率數據搭配，讓農業保險可與救助制度雙軌並行，協助農民度過難關。

徐富癸表示，現在的極端氣候威脅對農民是極大挑戰，還有更嚴重課題就是獼猴，恆春半島甚至有梅花鹿，最近更慘的是綠鬣蜥，抓不勝抓，綠鬣蜥所造成的災損，農業部應該給予正面回應。另外，屏東木瓜產業發現一種蟎害，面對新型態病蟲害，農業部應有超前處理措施。

農糧署主任秘書陳立儀說，極端氣候對台灣農業影響很大。過去在設施部分是補助5成，去年颱風把設施幾乎全部吹倒，因此將補助提高到8成，這就是對抗極端氣候的方法之一。至於天災造成的病蟲害問題，農業部長陳駿季將召開會議討論。

農業部農輔司長陳怡任說，農業部在天然災害救助辦法有做滾動式修正，若因極端氣候、天災造成的病蟲害，只要不是農民疏於防治或管理的話，這部分有授權農業部召開專家會議做實質審認。

至於立委建議修正救助申請表格，陳怡任表示，農業部會納入檢討，讓救助速度能夠更快。貸款額度部分，今年也有調高，而災損認定的勘災制度簡化等問題，農業部會納入災害救助辦法修正。

立法院 農民 賴惠員

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