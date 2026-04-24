警政環保機關多名基層涉貪瀆 監院糾正桃園市府

監察委員蔡崇義等人今天透過新聞稿指出，桃園市政府警政與環保機關防弊機制不彰且缺乏橫向聯繫，導致在非法棄土犯罪案中，有多名警察局及環保局基層人員涉貪瀆與風紀違失，監察院日前已通過糾正桃園市政府及警察局、環保局，要求依法懲處。

桃園地檢署去年偵辦廢土回填案時，發現有前桃園市楊梅警分局巡佐、員警、桃園警分局小隊長、市環保局稽查員涉收賄包庇業者，不法得利新台幣254萬餘元，在去年8月偵結起訴9人，並請求從重量刑。

監察院內政及族群委員會21日審查通過監委蔡崇義、王麗珍、鴻義章調查報告與糾正提案，指桃市府針對非法棄土犯罪，未建立警環跨機關聯合防弊機制，導致基層員警與環保稽查人員集體貪瀆、濫權洩密及偽造文書造假，除糾正桃市府暨所屬警察局及環保局，要求督飭所屬將涉案違失人員依法懲處，也督促中央檢討防弊機制。

蔡崇義等人今天發布新聞稿表示，此案有4項嚴重違失，包含一、桃市府跨域治理失靈，執法防線遭業者整合擊破；二、警察局漠視風紀預警，績效審核與資安稽核形同虛設；三、環保局廉政控管明顯不足，行政調查草率且無視旋轉門條款；四、中央政策與實務存有落差，中央主管機關應通盤檢討策進。

監委說明，桃市府疏於監督整合，內部考核與政風查察不力，未能及早體察非法棄土犯罪涉及交通與環保的跨局處特性，案發前未建立常態性警、環情資交換或聯合查緝平台，致使不法業者得以同時向警察局及環保局基層人員行賄，輕易打通交通攔查與環保稽查2大防線，導致多名警政及環保人員深陷貪瀆弊端。

監委還發現，受賄員警除包庇不取締業者，還濫查車籍資料向業者洩密；環保局政風室雖一度接獲檢舉，卻因稽查員稱未依規開啟密錄器無影像可查，就直接簽結；而稽查員離職後無視「旋轉門條款」，當天就無縫接軌轉任該不法業者的環保顧問。

至於中央責任部分，監委認為，內政部警政署雖已簡化刑事績效考核制度，但造假誘因仍存，應徹底檢討獎勵金核發查核機制，同時也應加速導入AI科技輔助稽核，防範員警濫查個資。對於環境部與內政部國土管理署已規劃全面推動電子聯單及GPS即時追蹤餘土，監委則說明，業者透過「跑空單」規避查緝，讓政府執法仍存有盲點，應強化運用科技有效辨識異常行為。