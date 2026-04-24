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新加坡代表：台灣是自然夥伴 盼深化半導體、人才合作

中央社／ 台北24日電

新加坡駐台代表符秀麗抵任將近100天，首次接受媒體專訪，與中央社分享駐台工作目標。她表示，星台語言與觀念相通，台灣是自然夥伴，希望能在半導體、人才培育、教育，以及新創等面向深化雙邊合作。

符秀麗（Foo Teow Lee）22日接受中央社專訪表示，上任近100天內見證雙邊經濟合作的卓越表現，不僅台灣在2025年成為新加坡最大的貿易貨品夥伴，雙邊貿易額達到星幣1700億元（約合新台幣4兆1997億元），今年2月更新「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」，為雙方企業提供更清晰、穩定的稅務環境。

談及台星合作領域，符秀麗認為，新加坡和台灣在半導體都扮演重要角色，新加坡生產全球約10%的晶片，這當然比不上台灣的製造能力，但台灣大廠聯電、世界先進、聯發科等在新加坡設廠，聯電更將新加坡做為最大海外基地。

她進一步說明，半導體是很長的供應鏈、很大的生態系，雙方能找到各自優勢、互相補強，新加坡在封裝上就有相當優勢，能共同打造晶片產業。

對於新加坡今年財政預算案將投入8億星幣在半導體研究與開發，符秀麗指出，當然需要在培育人才方面的跟進，台灣在這方面是新加坡非常自然的夥伴，語言與文化相通，這是她駐台的第一個工作重點。第二，有超過6000家跨國企業在新加坡設點，其中約4200家設立區域總部，加上新加坡在金融、物流上的優勢，希望能與台灣企業共同開拓第三方市場，例如在東協市場尋找商機。

符秀麗第三個工作重點則是星台教育交流，她以長達43年的「高中學生文化交流計畫」為例說明，期望能擴大讓不同年齡層的學生參與，深化雙邊友誼。最後則是人工智慧（AI），新加坡將設立「AI甘榜」（Kampong AI），政府投入資金培育AI新創公司，期望能與台灣的「AI新創加速器」計畫合作。

新加坡為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國，新加坡總理黃循財上月於博鰲論壇談及歡迎中國加入CPTPP的意願。對於台灣的入會申請，符秀麗解釋，任何有意願、有能力符合相關標準的經濟體，新加坡向來保持歡迎和支持的態度，但這須由所有CPTPP成員依照既有程序，並以共識方式做出決定，新加坡始終支持開放、以規則為基礎的貿易體系。

符秀麗到任後除拜會政府部會，也到各縣市走訪。她提到，新加坡跟台灣各縣市交流合作非常重要，也面對減碳、新科技的類似挑戰，除辦事處所在的台北，已造訪基隆、新北、桃園、台中、屏東，接下來會去台南、高雄、台東，「我來到台灣有種賓至如歸的感覺」。

半導體 新加坡 中央社

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