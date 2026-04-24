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台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」 環團法院聲請四接停止執行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。圖／守護外木山行動小組提供
台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。圖／守護外木山行動小組提供

台電四接開發案去年2月爭議聲中通過環評，因廠內土壤汙染，基隆市政府去年9月公告為「整治場址」，暫停開發。守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等今天到台北高等行政法院提出四接停止執行聲請。

守護外木山行動小組召集人王醒之、基隆市議員陳冠羽今天由台灣蠻野心足生態協會的陳憲政、蔡雅瀅律師協助，向台北高等行政法院提出停止執行聲請，以避免相關工程推進，造成難以回復的損害。

守護外木山行動小組召集人、台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，台電已陸續發包「協和發電廠舊1、2除役機組煙囪及附屬設備拆除工作」及「防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程」；基隆市政府也已通過「土壤污染應變必要措施計畫」，准許台電公司在土壤汙染整治完成前，先進行「先拆後建」中的拆除工程。

王醒之表示，從美伊戰爭帶來的能源危機可知，過度依賴進口化石氣，是錯誤的能源政策，基隆人需要的是自主且低汙染的再生能源，而非進口且高汙染的化石能源，盼法院裁定停止執行環評處分，並希望政府早日終止錯誤的能源政策。

律師蔡雅瀅表示，協和四接防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程部分，位於「基隆水產動植物保育區」及「一級海岸保護區」，原處分之執行，將嚴重破壞海洋生態，並對聲請人等之「環境權」，造成難於回復的損害。

蔡雅瀅表示，我國曾有許多煙囪已不再使用，並被指定為歷史建築或古蹟，如鶯歌合興窯煙囪、台大醫院舊館西址鍋爐室煙囪、南港煙囪、新店台北菸廠煙囪等。基隆前文資委員陳世一已提報協和電廠的煙囪為「歷史建築」，在文資價值釐清前，貿然拆除煙囪，將對聲請人的「文化權」造成難於回復的損害。

陳憲政呼籲政府，應訂出明確的時間表內擺脫煤炭、石油與化石氣的使用，發展再生能源，轉型成更具氣候韌性的社會。

台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。記者游明煌／攝影
台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。記者游明煌／攝影

台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。記者游明煌／攝影
台電發包四接相關工程土汙「先拆後建」，環團法院聲請四接停止執行。記者游明煌／攝影

台北高等行政法院 四接 王醒之

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