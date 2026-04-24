洪孟楷倡鞭刑打詐 韓國瑜：亂世用重典 深受感動

國民黨立委洪孟楷主導分別成立 「立法院全球打詐對策研究協會」及「立法院運動產業政策精進促進會」，於今日舉辦成立大會。立法院長韓國瑜出席致詞，他表示希望行政部門動起來，更有效地針對詐騙行為，全國民眾也要提高警覺，一起來向詐騙宣戰，恢復台灣安寧的社會。

為解決詐騙猖獗的社會問題，以及推動運動產業政策研究，洪孟楷主導成立 「立法院全球打詐對策研究協會」、「立法院運動產業政策精進促進會」，今日舉辦成立大會。洪孟楷廣邀朝野立委加入協會，共同為打擊詐騙及提振我國運動產業發聲發力。

韓國瑜出席成立大會致詞。他說，2025年詐騙損失金額高達將近900億元。政府用了這麼大的力量、編了這麼多的預算、這麼多的人力投入，詐騙行為是愈打愈詐、愈來愈多。國人同胞對於詐騙可以說是深惡痛絕，多少人的家庭因為詐騙家破人亡、妻離子散。

韓國瑜說，詐騙行為已經開始國際化、集團化、組織化，還有一個最恐怖的是「沒有人性」，「去人性」。

韓國瑜說，這兩天，美國跟伊朗同時封鎖荷姆茲海峽。印度油輪要經過，印度油輪說：「我已經交錢給伊朗了」，伊朗說：「沒收到」。大家都說：「喔！印度被詐騙了！」，有詐騙集團向印度騙錢，用伊朗的官方訊息。詐騙太可怕。

韓國瑜說，他看到洪孟楷再三跟新加坡聯絡，新加坡已是全世界國民所得最高的國家，超過盧森堡，將近9萬多美元，但同時有鞭刑。針對詐騙行為，新加坡毅然決然用鞭刑來對付詐騙分子。洪孟楷有心、嚮往，也要學習這樣的鞭刑，是否可以引用在台灣，針對詐騙分子，加上性侵婦女、虐待兒童，亂世用重典。他聽洪幾次發言，深受感動。

韓國瑜說，詐騙行為應是全國民眾共同關切。這是個好的開始。國民黨立委這麼多人一起來參與，反映最高民意的需求；台灣民眾黨團幾位委員也加入，代表立法院直接反映全國人民最強烈的呼籲。

韓國瑜說，希望行政部門動起來，更有效地針對詐騙行為。全國民眾也要提高警覺性，呼籲所有詐騙分子回頭是岸，讓台灣祥和社會、良善社會能夠再次出現。一起來向詐騙宣戰，恢復台灣安寧的社會。