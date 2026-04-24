台灣捐贈68輛救護救災車抵烏克蘭 深化人道合作

台灣民間共同籌募的68輛救護及救災車輛23日運抵烏克蘭，後續將分配至利維夫（Lviv）、哈爾科夫（Kharkiv）、庫普揚斯克（Kupyansk）等地，投入前線救援、城市醫療及退伍軍人協助等工作。

台灣社區關懷協會秘書長林偉聯23日出席利維夫市政府舉辦的台灣援贈救災及救護車輛交車儀式，他向中央社表示，車輛來自新北市、台北市、台中市、台南市、高雄市等消防局，以及民間團體募集的救災車輛，經整修後運抵烏克蘭，運送期間一度憂心航線受戰事影響，但最終順利完成運輸。

烏方表示，其中26輛將分配至東北部城市哈爾科夫，其餘則將送往各地縣市、軍方單位及邊防人員，支援第一線醫療救護、災害應變及公共服務。

駐波蘭代表劉永健以線上方式出席儀式，他致詞感謝外交部與駐波蘭代表處協調，並與利維夫市政府及其轄下非政府組織合作完成車輛運送與分配。他表示，台灣持續以多元方式提供烏克蘭所需與協助，展現「台灣挺自由」精神。

現場出席儀式的烏克蘭美麗島友誼協會執行長林歐莉亞表示，救護車輛在戰時屬高度消耗資源，需求殷切。她指出，烏克蘭接收車輛的代表對台灣提供的支援深表感謝，現場也有軍人取下臂章致贈，以表達心意與謝意。

利維夫副市長莫斯卡倫柯（Andriy Moskalenko）感謝台灣政府與民間長期支持，在烏克蘭面臨挑戰之際展現真誠友誼。哈爾科夫副市長庫茲涅佐夫（IvanKuznetsov）表示，該批車輛將有助強化當地緊急應變與醫療體系，提升救援能量。

俄烏戰事已經歷時4年，相關團體已第4度捐贈救災車輛，累計達208輛。